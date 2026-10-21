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Η ίδια αντιμετωπίζει καταγγελίες οικονομικής φύσης και έρευνα από τον γενικό επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τις οποίες αρνείται κατηγορηματικά.

Παρά τις επικρίσεις για την εμπορική αξιοποίηση της πολιτικής της επιρροής, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν έχουν πραγματοποιηθεί κρατήσεις για τις εν λόγω εμφανίσεις.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ζήτησε την παραίτησή της, ενώ η ίδια υποστηρίζει ότι η θητεία της αποτέλεσε τιμή ζωής.

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Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μπορεί να αποχώρησε από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όμως η επόμενη επαγγελματική της κίνηση φαίνεται να έχει ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό αντίτιμο. Η 57χρονη πρώην εισαγγελέας και τηλεοπτική προσωπικότητα διαφημίζεται για εταιρικές ομιλίες και άλλες δημόσιες εμφανίσεις, με τις εκτιμώμενες αμοιβές της να φτάνουν έως και τα 100.000 δολάρια ανά εκδήλωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το προφίλ της παραμένει αναρτημένο στον ιστότοπο της Speaker Booking Agency, με ενδεικτικό εύρος αμοιβών από 50.000 έως 100.000 δολάρια. Στις διαθέσιμες υπηρεσίες περιλαμβάνονται εταιρικές εκδηλώσεις, ομιλίες, διαδικτυακές εμφανίσεις, συζητήσεις επί σκηνής και συναντήσεις με το κοινό.

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Δεν είναι, ωστόσο, γνωστό αν η Γκίλφοϊλ έχει ήδη εξασφαλίσει κάποια αμειβόμενη εμφάνιση μετά την αποχώρησή της από το διπλωματικό της πόστο. Τα ποσά που αναφέρονται αποτελούν εκτιμώμενες αμοιβές και όχι επιβεβαιωμένες πληρωμές.

Έως 100.000 δολάρια για μία ομιλία – Πόσο κοστίζει η διαδικτυακή εμφάνιση

Η Speaker Booking Agency εξακολουθεί να παρουσιάζει την πρώην πρέσβειρα ως διαθέσιμη για κρατήσεις, αναφέροντας ως σημείο αναχώρησής της το Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Το βιογραφικό της, πάντως, φαίνεται να μην έχει ενημερωθεί, καθώς δεν περιλαμβάνει την πρόσφατη διπλωματική της αποστολή στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα υψηλές αμοιβές εμφανίζονταν και στο παρελθόν στο προφίλ της στην All American Speakers, όπου οι διά ζώσης εμφανίσεις της κοστολογούνταν έως και 100.000 δολάρια, ενώ οι διαδικτυακές εκδηλώσεις κυμαίνονταν από 20.000 έως 30.000 δολάρια. Το προφίλ της, ωστόσο, δεν είναι πλέον ενεργό στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Οι αναφερόμενες τιμές δεν αποδεικνύουν ότι η Γκίλφοϊλ έχει ήδη εισπράξει αυτά τα ποσά. Η πραγματική αμοιβή μιας εμφάνισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συμφωνία, τον διοργανωτή και το είδος της εκδήλωσης.

«Η πολιτική γίνεται επιχείρηση»: Οι αιχμές για τις διασυνδέσεις με τον Τραμπ

Το δημοσίευμα της New York Post φιλοξενεί επικριτικά σχόλια πηγών που αμφισβητούν το κατά πόσο τέτοιες αμοιβές αντανακλούν την επαγγελματική εμπειρία μιας ομιλήτριας ή κυρίως την αναγνωρισιμότητα και τις πολιτικές της διασυνδέσεις.

Μία από τις πηγές χαρακτήρισε τις πιθανές εξαψήφιες αμοιβές «την απόλυτη πολιτική εκμετάλλευση», υποστηρίζοντας ότι πρόσωπα που κινούνται για χρόνια κοντά σε ισχυρούς πολιτικούς παράγοντες μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιήσουν τη φήμη τους εμπορικά.

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Άλλη πηγή περιέγραψε το περιβάλλον γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ ως μια ξεχωριστή αγορά, στην οποία η πολιτική επιρροή, η δημόσια προβολή και η πρόσβαση σε ισχυρά πρόσωπα μπορούν να αποκτήσουν εμπορική αξία.

Το ίδιο δημοσίευμα, πάντως, επισημαίνει ότι η είσπραξη αμοιβών για ομιλίες από πρώην δημόσια πρόσωπα δεν είναι από μόνη της μεμπτή. Το ερώτημα που θέτουν οι επικριτές αφορά το τι ακριβώς αγοράζουν οι διοργανωτές όταν καταβάλλουν από 50.000 έως 100.000 δολάρια για μία εμφάνιση: εξειδικευμένη γνώση, αναγνωρισιμότητα ή την προσδοκία πολιτικής πρόσβασης.

Η αποχώρηση από την Αθήνα και οι καταγγελίες που ερευνώνται

Η νέα επαγγελματική προοπτική της Γκίλφοϊλ έρχεται μετά την αιφνίδια λήξη της θητείας της στην Αθήνα. Σύμφωνα με τη New York Post, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε στις 13 Οκτωβρίου ότι της είχε ζητηθεί να παραιτηθεί από τη θέση της πρέσβειρας.

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Η αποχώρησή της ακολούθησε δημοσιεύματα σχετικά με καταγγελίες οικονομικής φύσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal στις 7 Οκτωβρίου, ο Ερικ Ντέτερς, δωρητής των Ρεπουμπλικανών και πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο στο Κεντάκι, ισχυρίστηκε ότι η Γκίλφοϊλ τού ζήτησε να πληρώσει λογαριασμό American Express ύψους 100.000 δολαρίων, λίγο πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία για την επικύρωση του διορισμού της, τον Ιούλιο του 2025.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Γκίλφοϊλ προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε ανώτερα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ ανέφερε ότι τελικά δεν προχώρησε στην πληρωμή.

Από την πλευρά της, η δικηγορική εκπροσώπηση της Γκίλφοϊλ αμφισβήτησε τη γνησιότητα των μηνυμάτων που επικαλούνται τα σχετικά δημοσιεύματα. Ο δικηγόρος της, Τζέσι Μπινάλ, υποστήριξε ότι ο Ντέτερς τής όφειλε περίπου 150.000 δολάρια για προηγούμενες ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, πριν από τον διορισμό της. Ο Ντέτερς αμφισβητεί αυτή την εκδοχή.

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Παράλληλα, έχουν δημοσιευθεί ερωτήματα σχετικά με τις σχέσεις της με Έλληνες επιχειρηματίες, την προβολή ελληνικής εταιρείας στον τομέα των κατασκευών και της ενέργειας, καθώς και πολυτελή ταξίδια κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο γενικός επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει αρχίσει να εξετάζει καταγγελίες που αφορούν τη συμπεριφορά της.

Η ίδια έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία και έχει δηλώσει ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της.

Από την πολιτική σκηνή στις ακριβοπληρωμένες εμφανίσεις

Η Γκίλφοϊλ, πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, χώρισε μαζί του το 2024. Μετά την αποχώρησή της από την Αθήνα, αναμενόταν να επιστρέψει στη Φλόριντα, εγκαταλείποντας την επίσημη πρεσβευτική κατοικία.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε δημόσια αποστάσεις από την πρώην σύντροφο του γιου του, δηλώνοντας στις 13 Οκτωβρίου ότι «δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου», ενώ παράλληλα ανέφερε ότι είχε εκτελέσει καλά τα καθήκοντά της ως πρέσβειρα, αλλά η κυβέρνησή του ήταν δυσαρεστημένη με τα δημοσιεύματα που είχαν προκύψει.

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Σε δήλωσή της την ίδια ημέρα, η Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε την πρεσβευτική αποστολή της τιμή ζωής και επανέλαβε την υποστήριξή της στον Τραμπ, στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και στο κίνημα «America First».

Το αν θα καταφέρει να διατηρήσει την εμπορική της απήχηση μετά την αποχώρησή της από τη διπλωματική σκηνή παραμένει ανοιχτό. Προς το παρόν, το μόνο σαφές είναι ότι οι εταιρείες διοργάνωσης ομιλιών εξακολουθούν να εμφανίζουν αμοιβές που φτάνουν τα 100.000 δολάρια για μία εμφάνιση, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν υπάρχουν ήδη κρατήσεις σε αυτά τα επίπεδα.

(Με πληροφορίες από NewYorkPost)

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