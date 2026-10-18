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Η στάση των γυναικών της οικογένειας Τραμπ απέναντι στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και την «πτώση» της αποτελεί το αντικείμενο εκτενούς δημοσιεύματος της Daily Mail, όπου αναφέρεται πως κάποιες δεν δείχνουν καμία συμπόνια ή αλληλεγγύη στη γυναίκα που έφτασε κοντά στο να γίνει μέλος της οικογένειας μέσω γάμου.

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ οι κόρες του Προέδρου, Ιβάνκα και Τίφανι καθώς και η νύφη του, Λάρα διατηρούσαν πολύ διαφορετικές σχέσεις με την πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντον Τζούνιορ.

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«Γνωρίζουν όλες την Kimberly εδώ και χρόνια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τρέφουν τα ίδια συναισθήματα για εκείνη», ανέφερε μια πηγή. «Η Ιβάνκα δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα θερμή απέναντι στην Κίμπερλι, η Τίφανι είναι σε μεγάλο βαθμό αδιάφορη, ενώ η Λάρα νιώθει ειλικρινά άσχημα για εκείνη».

Στο μεταξύ, η Μπετίνα Άντερσον, η νέα σύζυγος του Ντον Τζούνιορ δεν φαίνεται να απασχολείται καθόλου με το θέμα, με μια πηγή να σχολιάζει ωμά: «Η Kimberly απλώς δεν είναι ένα πρόσωπο στο οποίο η Μπετίνα αφιερώνει έστω και λίγη σκέψη».

Όσο για τη Μελάνια Τραμπ σύμφωνα με παρατηρητές, δεν έδινε ποτέ ιδιαίτερη σημασία στην Κίμπερλι ακόμα και όταν εκείνη ήταν με τον Ντον Τζούνιορ.

«Στην οικογένεια Τραμπ, υπάρχει χαώδης διαφορά ανάμεσα στο να κάθεσαι για λίγο στο οικογενειακό τραπέζι και στο να έχεις μια μόνιμη θέση σε αυτό», επισήμανε η πηγή. «Το να είσαι απλώς η σύντροφος δεν σου εξασφαλίζει την ίδια θέση μέσα στην οικογένεια».

Όσον αφορά στο «δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου…είχε σχέση με τον γιο μου πριν πολύ καιρό» από τον ίδιο τον Τραμπ, το σχόλιο αυτό ήταν ιδιαίτερα βαρύ για την Γκίλφοϊλ: «Αυτό συνέτριψε εντελώς την Κίμπερλι» δήλωσε μια πηγή στο Naughty But Nice.

Σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον της οικογένειας, την έχει πληγώσει επίσης η ψυχρή στάση που κρατούν απέναντί της οι αδελφές του πρώην αρραβωνιαστικού της.

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Αν και καμία από τις γυναίκες της οικογένειας δεν έχει σχολιάσει δημόσια, πηγές αναφέρουν ότι οι αντιδράσεις τους στην παραίτησή της διέφεραν σημαντικά.

«Η Ιβάνκα και η Κίμπερλι δεν υπήρξαν ποτέ ιδιαίτερα θερμές η μία με την άλλη», υποστήριξε μια πηγή. «Έχουν πολύ διαφορετικές προσωπικότητες και, παρόλο που μπορούσαν να είναι απόλυτα ευγενικές και τυπικές δημοσίως, αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχε φιλία πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Ιβάνκα έχει τη δική της ζωή, τη δική της οικογένεια και τις δικές της προτεραιότητες», πρόσθεσε η ίδια πηγή. «

Όσο για τη σύζυγο του Έρικ Τραμπ, τη Λάρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. «Γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι να ενταχθεί κανείς στην οικογένεια Τραμπ», δήλωσε άτομο από το περιβάλλον τους.

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«Είναι και η ίδια μέλος της οικογένειας μέσω του γάμου της. Κατανοεί την έντονη κριτική, τις προσδοκίες και το πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να διαμορφώσεις τη δική σου ταυτότητα, ενώ όλοι έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους πάνω σου».

«Η Λάρα γνωρίζει ότι η Κίμπερλι εργάστηκε σκληρά για αυτή την οικογένεια και δεν της αρέσει να τη βλέπει απογοητευμένη», πρόσθεσε η πηγή. «Ξέρει ότι η Κίμπερλι αφιέρωσε χρόνια στον Ντον Τζούνιορ και την οικογένεια. Αυτό το παρελθόν αξίζει σεβασμό».

Καθώς τα δημοσιεύματα για τη συμπεριφορά της Γκιλφόιλ στην Αθήνα πληθαίνουν, πηγές αναφέρουν ότι ορισμένοι σύμβουλοι του Τραμπ προσπαθούσαν να διασφαλίσουν τη θέση της —φοβούμενοι ότι, αν επέστρεφε στις ΗΠΑ, θα μπορούσε να επιδιώξει εκδίκηση, αποκαλύπτοντας μυστικά της οικογένειας Τραμπ.

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Κάποιοι ισχυρίστηκαν μάλιστα ότι διατηρούσε στοιχεία για τους Τραμπ, και ότι τώρα είναι έτοιμη να κάψει κάθε γέφυρα επικοινωνίας μαζί τους, μετά τη θεαματική της πτώση.