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Οι ισχυρισμοί αυτοί προέρχονται από τον Τζόναθαν Κωνσταντίνου μέσω αμερικανικής διαδικτυακής εκπομπής, ωστόσο δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία ή τεκμήρια που να επιβεβαιώνουν τη βασιμότητά τους.

Παράλληλα, το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διεξάγει έρευνα για τη συμπεριφορά της Γκιλφόιλ και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Η ίδια η πρώην πρέσβης, η οποία παραιτήθηκε έπειτα από αίτημα του Λευκού Οίκου, απορρίπτει όλες τις κατηγορίες ως ψευδείς και δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη της.

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Νέες καταγγελίες, ιδιαίτερα σοβαρές ως προς το περιεχόμενό τους αλλά χωρίς δημοσιοποιημένα αποδεικτικά στοιχεία, διατυπώνονται εις βάρος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία, αποχώρησε από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Οι ισχυρισμοί αφορούν φερόμενη χρήση απαγορευμένων ουσιών από πρόσωπα του περιβάλλοντός της, αλλά και υποτιθέμενες οικονομικές συναλλαγές εκατομμυρίων δολαρίων.

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Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο των καταγγελιών είναι ο ισχυρισμός ότι η Γκιλφόιλ φέρεται να εισέπραξε περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια μέσω προσώπων που συνδέονταν με το περιβάλλον της.

Ωστόσο, πρέπει εξαρχής να υπογραμμιστεί ότι ο άνθρωπος που διατυπώνει αυτές τις κατηγορίες δεν παρουσίασε, σύμφωνα με το διαθέσιμο υλικό, τραπεζικά παραστατικά, έγγραφα, καταθέσεις ή άλλα επαληθεύσιμα στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του.

Κατά συνέπεια, πρόκειται αποκλειστικά για καταγγελίες και όχι για διαπιστωμένα γεγονότα.

Ποιος διατυπώνει τις νέες καταγγελίες

Οι νέες αναφορές προέρχονται από την αμερικανική διαδικτυακή εκπομπή The Eric Deters Show, στην οποία ο δικηγόρος Έρικ Ντίτερς φιλοξένησε τον Τζόναθαν Κωνσταντίνου (Jonathan Constantine), πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και εμφανίζεται να διατηρεί σχέσεις με κύκλους Ρεπουμπλικανών της ομογένειας.

Στη συνέντευξη, διάρκειας περίπου 39 λεπτών, ο Κωνσταντίνου προχώρησε σε σειρά ισχυρισμών για δραστηριότητες και συμπεριφορές προσώπων που, όπως υποστηρίζει, συνδέονταν με την πρώην πρέσβη.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε υποτιθέμενες ανησυχίες εργαζομένων της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα για χρήση απαγορευμένων ουσιών από άτομα του περιβάλλοντός της.

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Δεν προκύπτει, όμως, από το διαθέσιμο υλικό ότι παρουσιάστηκαν επώνυμες μαρτυρίες εργαζομένων, επίσημες αναφορές ή άλλα τεκμήρια που να επιτρέπουν την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων ισχυρισμών.

Είναι επίσης σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι αναφορές σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της Γκιλφόιλ δεν αποδεικνύουν οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή της ίδιας.

Ο ισχυρισμός για τα 3 εκατομμύρια δολάρια

Ακόμη σοβαρότερη είναι η οικονομική διάσταση των καταγγελιών.

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Ο Τζόναθαν Κωνσταντίνου υποστήριξε ότι η πρώην πρέσβης φέρεται να έλαβε ποσό που υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια δολάρια μέσω παράνομων, κατά τον ίδιο, πληρωμών.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, στις υποτιθέμενες συναλλαγές φέρεται να είχε μεσολαβητικό ρόλο πρόσωπο ελληνικής καταγωγής, με επιχειρηματικές δραστηριότητες και επαφές με το περιβάλλον της Γκιλφόιλ.

Ο καταγγέλλων προχώρησε ακόμη περισσότερο, συνδέοντας την υποτιθέμενη προέλευση των χρημάτων με πρόσωπα που, όπως ισχυρίστηκε, είχαν διασυνδέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας.

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Πρόκειται για εξαιρετικά βαριές αναφορές, αλλά και πάλι,χωρίς να συνοδεύονται από πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία.

Στην παρούσα φάση, ωστόσο, δεν υπάρχει δημοσιοποιημένο αποδεικτικό υλικό που να τεκμηριώνει ούτε την καταβολή των 3 εκατομμυρίων δολαρίων ούτε την προέλευση των χρημάτων ούτε οποιαδήποτε εμπλοκή της Γκιλφόιλ σε παράνομες οικονομικές συναλλαγές.

Η αναπαραγωγή ενός ισχυρισμού σε δημόσια συνέντευξη δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη της βασιμότητάς του.

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Η έρευνα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και όσα έχουν επιβεβαιωθεί

Ανεξάρτητα από τις νέες καταγγελίες του Κωνσταντίνου, υπάρχει ήδη μία άλλη εξέλιξη.

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Στις 9 Οκτωβρίου, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News μετέδωσε, επικαλούμενο δύο πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, ότι το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει τη συμπεριφορά της Γκιλφόιλ και ζητήματα που αφορούν την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Σχετικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal και της Washington Post έχουν αναφερθεί σε ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, αποδοχή δώρων και παροχών, καθώς και σχέσεις με επιχειρηματικούς παράγοντες.

Η προηγούμενη καταγγελία για 100.000 δολάρια

Ο Έρικ Ντίτερς, στην εκπομπή του οποίου διατυπώθηκαν οι νέοι ισχυρισμοί, είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο της αμερικανικής δημοσιότητας.

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Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι η Γκιλφόιλ τού ζήτησε να καταβάλει 100.000 δολάρια για την εξόφληση οφειλής της στην πιστωτική κάρτα της, λίγο πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία το 2025.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Ντίτερς συνέδεσε το αίτημα με υποσχέσεις πρόσβασης σε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Η υπόθεση απασχόλησε το NBC News, το CBS News, τη Wall Street Journal και τη Washington Post. Μάλιστα, δημοσιοποιήθηκαν αναφορές σε ηλεκτρονικά μηνύματα και επικοινωνίες, η αυθεντικότητα των οποίων αμφισβητήθηκε από την πλευρά της Γκιλφόιλ.

Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι η οικονομική διαφορά αφορούσε αμοιβές για ομιλίες, εκδοχή την οποία ο Ντίτερς αμφισβητεί.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, για την οποία έχουν δημοσιοποιηθεί ορισμένα στοιχεία, δεν πρέπει να συγχέεται με τη νέα καταγγελία των 3 εκατομμυρίων δολαρίων, για την οποία δεν έχουν παρουσιαστεί αντίστοιχα τεκμήρια.

Η απομάκρυνση από την Αθήνα και η απάντηση της Γκιλφόιλ

Στις 13 Οκτωβρίου 2026, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να παραιτηθεί από τη θέση της πρέσβεως στην Ελλάδα.

Η ίδια ανακοίνωσε την αποχώρησή της, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της στην Αθήνα ιδιαίτερη τιμή.

Παράλληλα, απέρριψε τις καταγγελίες εις βάρος της ως ψευδείς και δήλωσε αποφασισμένη να υπερασπιστεί το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της.

Το κρίσιμο ερώτημα: Πού είναι οι αποδείξεις;

Στην περίπτωση των νέων ισχυρισμών, το βασικό δημοσιογραφικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο.

Εάν πράγματι υπήρξαν πληρωμές εκατομμυρίων δολαρίων, υπάρχουν τραπεζικά ίχνη; Υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, παραστατικά, λογαριασμοί ή επώνυμοι μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν όσα καταγγέλλονται;

Και εάν υπήρξαν περιστατικά σχετικά με απαγορευμένες ουσίες, έχουν καταγραφεί επισήμως ή πρόκειται για πληροφορίες που μεταφέρονται από τρίτους χωρίς δυνατότητα διασταύρωσης;

Μέχρι στιγμής, με βάση το υλικό που είναι διαθέσιμο, δεν έχουν δοθεί πειστικές απαντήσεις.

Οι ισχυρισμοί του Τζόναθαν Κωνσταντίνου είναι εξαιρετικά σοβαροί. Ακριβώς γι‘ αυτό απαιτούν και εξαιρετικά ισχυρή τεκμηρίωση.

Η δημοσιογραφική καταγραφή τους δεν σημαίνει αποδοχή της αλήθειας τους. Ούτε η επανάληψή τους σε εκπομπές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να υποκαταστήσει την έρευνα και τις αποδείξεις.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει δικαίωμα να απαντήσει σε κάθε συγκεκριμένο ισχυρισμό που τη αφορά, ενώ το βάρος της απόδειξης παραμένει σε εκείνους που διατυπώνουν τις καταγγελίες.

Μέχρι να παρουσιαστούν επαληθεύσιμα στοιχεία, οι αναφορές για ουσίες και για εισπράξεις άνω των 3 εκατομμυρίων δολαρίων παραμένουν ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί και δεν μπορούν να παρουσιαστούν ως πραγματικά περιστατικά.