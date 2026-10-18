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Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι συμφωνίες για το υγροποιημένο φυσικό αέριο υπογράφηκαν αποκλειστικά από την Atlantic SEE LNG και τηρούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι επαφές με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τον Χρήστο Μαραφάτσο αφορούσαν την προώθηση επενδύσεων και την ολοκλήρωση συμβάσεων προμήθειας με την εταιρεία Venture Global.

Εξάρχου απέδωσε τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal σε πολιτικές σκοπιμότητες και ανταγωνιστικά συμφέροντα που αντιτίθενται στην ανάπτυξη του ενεργειακού διαδρόμου.

Τέλος, ο ίδιος προειδοποίησε για έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα στην Ευρώπη και κάλεσε σε συντονισμένη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων.

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Τις σχέσεις του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τον Χρήστο Μαραφάτσο, τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, αλλά και τις συμφωνίες για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) ανέλυσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του AKTOR και της Atlantic SEE LNG, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Direct» με τον Γιώργο Ευγενίδη στο protothema.gr

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του ήταν ότι η επιχειρηματική πρωτοβουλία για τον Κάθετο Διάδρομο είχε ξεκινήσει πριν από την άφιξη της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα. «Εγώ τη γνώρισα την πρώτη ημέρα που ήρθε. Δεν την είχα ξαναδεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι αρχικές επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή της.

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«Τήρησα όλες τις διαδικασίες, σχέσεις ύποπτες δεν γίνονται δημόσια» ανέφερε, απαντώντας στα ερωτήματα για τις επαφές με την κυρία Γκιλφόιλ. Παράλληλα, έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στην AKTOR και την Atlantic SEE LNG, τονίζοντας ότι οι συμφωνίες για την εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου υπογράφηκαν από τον ίδιο με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου της δεύτερης.

Όπως εξήγησε, στη συνέχεια η Γκίλφοϊλ υποστήριξε ενεργά την αμερικανική πλευρά της συμφωνίας και συνέβαλε στην ολοκλήρωση των επαφών με την εταιρεία Venture Global για την εικοσαετή σύμβαση προμήθειας LNG. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι συναντήσεις τους στο εξωτερικό αφορούσαν αποκλειστικά την προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου, επιμένοντας πως όλες οι επαφές έγιναν δημόσια. Αναφερόμενος, μάλιστα, στο ταξίδι της στο Νταβός με το ιδιωτικό του αεροσκάφος, δήλωσε ότι από τη δική του πλευρά τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Χρήστο Μαραφάτσο, διευκρινίζοντας ότι η AKTOR συνεργάζεται με τρεις λομπίστες στις ΗΠΑ, σε νόμιμη και δηλωμένη βάση. Όπως είπε, στόχος είναι η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου. Πρόσθεσε ότι είχε συζητήσει με τον Μαραφάτσο το ζήτημα του Κάθετου Διαδρόμου, αλλά η πρωτοβουλία θα προχωρούσε «με ή χωρίς εκείνον».

Αναφερόμενος στη Wall Street Journal, απέδωσε πολιτική στόχευση στο δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «χτύπημα κατά των Ρεπουμπλικανών ενόψει εκλογών». Υποστήριξε, επίσης, ότι ανταγωνιστικά επιχειρηματικά συμφέροντα ενδέχεται να συνδέονται με την κριτική που ασκήθηκε στο εγχείρημα. Κατά την εκτίμησή του, ανταγωνιστές αμερικανικών εταιρειών LNG, αλλά και προμηθευτές που θα προτιμούσαν άλλες διαδρομές μεταφοράς φυσικού αερίου, δεν επιθυμούν την ενίσχυση του Κάθετου Διαδρόμου. Πρόσθεσε, πάντως, ότι η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία δεν επηρεάζει την πορεία των συμφωνιών.

Στο ενεργειακό σκέλος, παρουσίασε τις συμφωνίες της Atlantic SEE LNG με την Αλβανία και τη Βοσνία, ενώ αναφέρθηκε σε συζητήσεις με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ουκρανία. Για την Αλβανία χαρακτήρισε τη συμφωνία απολύτως δεσμευτική και διευκρίνισε ότι το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει αγοράσει ποσότητες LNG ούτε έχει αναλάβει σχετική υποχρέωση.

Κλείνοντας, προειδοποίησε για έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα στην Ευρώπη, εκτιμώντας ότι η καθυστέρηση εξασφάλισης ποσοτήτων φυσικού αερίου μπορεί να διατηρήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα και να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Ζήτησε συντονισμένη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας για τη διατήρηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης στην Ελλάδα.