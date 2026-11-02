Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πρόεδρος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τον Κάθετο Διάδρομο μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου εθνικό έργο με μεγάλη γεωπολιτική αξία για την Ελλάδα.

Εξάρχου επισήμανε ότι το εγχείρημα αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από συμφέροντα που επιδιώκουν τη δίοδο του αερίου μέσω Τουρκίας για ανάμειξη με ρωσικό καύσιμο.

Οι εμπορικές συμφωνίες της ATLANTIC SEE LNG TRADE με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δεν επιφέρουν δεσμεύσεις στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο ωστόσο θα επωφεληθεί οικονομικά.

Παράλληλα, ο κ.

Εξάρχου προειδοποίησε για επερχόμενες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρώπη και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει άμεσα μέτρα, προτείνοντας την έκδοση ευρωομολόγου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι ανταγωνιστές του Καθέτου Διαδρόμου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο φιλόδοξο εγχείρημα της μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ανατολική Ευρώπη, το οποίο προσδίδει πολυεπίπεδη γεωπολιτική αξία στη χώρα, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG TRADE, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο, κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου, στο συνέδριο Green Deal Greece 2026 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

«Αυτό το στοίχημα προφανώς έχει σημαντική γεωπολιτική αξία για την Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, είναι εθνικό έργο για πολλούς λόγους, αλλά έχει προφανώς και πολλούς εχθρούς» σημείωσε ο κ. Εξάρχου. Στις ΗΠΑ, τόνισε, υπάρχουν ανταγωνιστές της Venture Global, προμηθεύτριας της ATLANTIC SEE LNG TRADE, οι οποίοι θα επιθυμούσαν μία διαφορετική δίοδο για το φυσικό αέριο, όχι μέσω της Ελλάδας, αλλά μέσω της Τουρκίας, ώστε να μπορεί να αναμειχθεί το αμερικανικό LNG με ρωσικό αέριο και να εξασφαλίσουν έτσι χαμηλότερες τιμές – κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει από τη χώρα μας, λόγω της σχετικής απαγόρευσης εισαγωγών ρωσικού αερίου από την Ε.Ε.

Advertisement

Advertisement

«Το σημαντικό είναι ο πόλεμος που έγινε και που εξακολουθεί. Και ναι, υπάρχει κίνδυνος, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό» δήλωσε ο κ. Εξάρχου, αναφερόμενος σε ανταγωνιστές της Venture Global, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο Κάθετο Διάδρομο, παρατηρώντας ότι και ελληνικά οικονομικά συμφέροντα αντιτίθενται στο εθνικό αυτό στοίχημα.

Επιδίωξη η επέκταση του Καθέτου Διαδρόμου

Ο κ. Εξάρχου επισήμανε ότι ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι οι υφιστάμενες ή μελλοντικές υποδομές αερίου, αλλά οι εμπορικές συμφωνίες που θα υλοποιηθούν μέσω των υποδομών αυτών. Ενώ συμπλήρωσε ότι το ζητούμενο για τον Κάθετο Διάδρομο είναι να διακινεί ποσότητες αερίου από τον Νότο προς το Βορρά, σχολιάζοντας ότι το στοίχημα αυτό αποτελεί έργο εθνικής σημασίας. Και σημείωσε ότι οι συζητήσεις της ATLANTIC SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, με άλλα κράτη στην Ανατολική Ευρώπη συνεχίζονται, ενώ υπογράμμισε ότι οι τιμές που εξασφάλισε η ATLANTIC πέρυσι από την Venture Global, σήμερα δεν είναι διαθέσιμες στην αγορά και έχουν με μεγάλη διαφορά από τα τρέχοντα επίπεδα. Μάλιστα, υπενθύμισε ότι πέρυσι τον Νοέμβριο, όταν και υπεγράφη η συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία, αρκετοί εξέφραζαν αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των τιμών αυτών.

Καμία δέσμευση για το Ελληνικό Δημόσιο

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR υπογράμμισε ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει δεσμευθεί να αγοράσει ποσότητες αμερικανικού αερίου στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών, ωστόσο θα επωφεληθεί από αυτές, καθώς θα εισπράττει χρήματα από την υλοποίηση των εμπορικών συμφωνιών με την Αλβανία και την Βοσνία – Ερζεγοβίνη, που εξασφάλισε η ATLANTIC SEE LNG TRADE. «Δεν εμποδίστηκε κανείς που επιθυμεί να αγοράσει αμερικάνικο LNG και να το πουλήσει στην Ευρώπη. Δεν είναι προνόμιο ούτε αποκλειστικότητα της ATLANTIC SEE LNG. Τι συνέβη; Ουδείς ενδιαφερόταν τότε να δεσμευτεί για είκοσι χρόνια για σταθερή τιμή LNG. Σε εκείνο τον χρόνο δεν υπήρχε κανείς που ήθελε να αναλάβει αυτόn το κίνδυνο. Δεν υπήρχε ιδιώτης που επιθυμούσε και καιγόταν να υπογράψει παρόμοια συμφωνία, ώστε ενδεχομένως να θεωρείται ανταγωνιστής. Υπήρχαν ιδιώτες οι οποίοι δεν ήθελαν καθόλου αμερικάνικο, διότι επί πολλά χρόνια χρησιμοποιούσαν και έκαναν trade ρώσικο» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Το ρωσικό αέριο την Ευρώπη

«Αν επιτραπεί ξανά στην Ευρώπη το ρωσικό, θα είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να μάς κάνει κανείς για την ισχυροποίηση του Κάθετου Διαδρόμου» επισήμανε ο κ. Εξάρχου, εξηγώντας ότι έτσι η ATLANTIC SEE LNG TRADE θα αποκτούσε τη δυνατότητα να κάνει προσμίξεις αμερικανικού και φυσικού αερίου και να μειώσει τις τιμές, όπως επιδιώκει να κάνει και η Τουρκία, ωστόσο απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό να γίνει πραγματικότητα στο ορατό μέλλον. Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αντικαταστήσει την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο με εκείνη του αμερικανικού, κρίνοντας απολύτως αναγκαίο για γεωπολιτικούς λόγους η Ε.Ε. να μην εξαρτάται από μία και μόνο πηγή ενέργειας, ενώ ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν έχει την προσδοκία ότι η απαγόρευση του ρωσικού αερίου θα είναι για πάντα. «Θα απαιτηθεί μια ισορροπία μεταξύ αμερικάνικου και ρωσικού» επισήμανε.

Συνέπειες χωρίς άμεση κινητοποίηση

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR τόνισε ότι η Ευρώπη παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις ως θεατής που υφίσταται τις συνέπειες της ανόδου της τιμής του αερίου σε επίπεδα που κάποτε θεωρούντο αδιανόητα και υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του ενεργειακού από την Ε.Ε., η οποία όπως συμπλήρωσε, δεν κάνει απολύτως τίποτε και αρκείται στο να καταναλώνει τα ενεργειακά της αποθέματα. Και υπενθύμισε ότι τόσο η Κίνα που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα αερίου στον κόσμο όσο και το Κατάρ που λόγω του πολέμου δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις συμβάσεις αγοραπωλησίας αερίου, αγοράζουν σήμερα LNG από τις ΗΠΑ σε τιμές spot, δηλαδή ακριβά.

Προβλέψεις για υψηλό πληθωρισμό

Ο κ. Εξάρχου προέβλεψε ότι φέτος τον χειμώνα θα υπάρξουν σημαντικές πληθωριστικές τάσεις στην Ευρώπη που θα φέρουν περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων και προειδοποίησε ότι εάν η Ε.Ε. δεν λάβει μέτρα σήμερα και καθυστερήσει και άλλο τη λήψη των αποφάσεων, η οικονομία της θα υποστεί μεγάλη ζημιά, που θα επηρεάσει και την Ελλάδα. Και υπογράμμισε ότι όσο προχωρά ο χειμώνας και αυξάνεται η ζήτηση για φυσικό αέριο στην Ευρώπη τόσο θα αυξάνεται και η τιμή του, ενώ σχολίασε ότι εάν υπάρξουν επιπτώσεις στις μεγάλες οικονομίες, όπως της Γαλλίας και της Γερμανίας, αυτές θα συμπαρασύρουν και την Ελλάδα. «Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα αντιληφθούν στην Ευρώπη ότι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να σώσει αυτή τη στιγμή την κατάσταση είναι ένα ευρωομόλογο, το οποίο όμως πρέπει να εκδοθεί τώρα και όχι τον Φεβρουάριο. Πρώτον, γιατί αυτό θα χρειαστεί πολύ περισσότερα χρήματα, αν γίνει αργά. Και δεύτερον, διότι φοβούμαι ότι οι πολιτικές συνέπειες που θα προκληθούν από την κρίση αυτού του χειμώνα θα είναι σημαντικές για την Ευρώπη συνολικώς» κατέληξε.