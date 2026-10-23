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Η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ διατηρεί χαμηλό προφίλ στο Τζέφερσον Χάουζ, υποστηρίζοντας πως έχει πέσει θύμα πλεκτάνης.

Διεθνή πρακτορεία αναζητούν φωτογραφικό υλικό της πρώην πρέσβεως, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν πως η ίδια θεωρείται πλέον ανεπιθύμητο πρόσωπο από τον πρόεδρο Τραμπ.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σχεδιάζει να επισκεφθεί εκ νέου την Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές το 2027 μαζί με τον γιο της.

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Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά χάρισε στο Λονδίνο ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με το κοινό να γεμίζει το εμβληματικό Royal Albert Hall και να τον αποθεώνει, τραγουδώντας και χορεύοντας ασταμάτητα από την αρχή μέχρι το τέλος της συναυλίας.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επέστρεψε στη φημισμένη αίθουσα δύο χρόνια μετά την προηγούμενη εμφάνισή του στον ίδιο χώρο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την απήχηση που έχει στο κοινό. Η συναυλία είχε τον τίτλο «Athina mou», εμπνευσμένο από το ομώνυμο τραγούδι του, που έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία.

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Το Royal Albert Hall ήταν κατάμεστο, με τους θεατές να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε στιγμή του προγράμματος και να τραγουδούν μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό τις πιο γνωστές επιτυχίες του. Ο ίδιος έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και έντονα συναισθήματα.

Η συναυλία είχε έντονο ελληνικό χαρακτήρα και ξεχωριστή αισθητική, μεταφέροντας την ελληνική μουσική σε μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές του Λονδίνου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν αγαπημένα τραγούδια του καλλιτέχνη, αλλά και το πιο πρόσφατο hit του, «Ρεύμα», που πρόσθεσε τη δική του ξεχωριστή στιγμή στη βραδιά.

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού και η αποθέωση του τραγουδιστή επιβεβαίωσαν πως η σχέση του Κωνσταντίνου Αργυρού με τους θαυμαστές του ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα, με τη συναυλία στο Royal Albert Hall να αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό στις ζωντανές εμφανίσεις του στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της 57χρονης πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας, η ίδια πλέον έχει υιοθετήσει μια αρκετή ψύχραιμη στάση και μελετάει προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις της. Όλες αυτές τις μέρες εξάλλου δεν έχει βγει σχεδόν καθόλου από το Τζέφερσον Χάουζ και φροντίζει να καλεί εκεί τους φίλους που έκανε τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα και συνεχίζουν να τη στηρίζουν διακριτικά. Σε ένα από αυτά τα καλέσματα, μάλιστα η ίδια φέρεται να είπε ότι έχει πέσει θύμα μιας καλοστημένης πλεκτάνης προκειμένου να την απομακρύνουν από τα καθήκοντά της.

Με το όνομά της να πρωταγωνιστεί στη διεθνή επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, μεγάλα φωτογραφικά πρακτορεία από την Αμερική και την Ευρώπη έχουν επιστρατεύσει Έλληνες παπαράτσι πληρώνοντας μεγάλα ποσά σε όποιον φωτογράφο καταφέρει να την απαθανατίσει. Μια αποστολή που είναι αρκετά δύσκολη καθώς η ίδια η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιθυμεί να κρατήσει αυτό το διάστημα ένα πολύ χαμηλό προφίλ, σε αντίθεση με τη λαμπερή ζωή που δεν δίσταζε να προβάλλει στα προσωπικά της social media όλους αυτούς τους μήνες.

Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες αρκετοί γνωστοί Έλληνες έχουν δεχτεί κλήσεις από ξένα δημοσιογραφικά Μέσα ώστε να μιλήσουν δημόσια ή να διοχετεύσουν πληροφορίες γύρω από τη ζωή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα, την ίδια ίδια στιγμή που δημοσιεύματα αναφέρουν ότι αποτελεί πλέον persona non grata για τον πρόεδρο Τραμπ που θέλει να φτάσει στις ενδιάμεσες εκλογές χωρίς καμία «σκιά».

Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σκοπεύει να έρθει ξανά στη χώρα που την υποδέχτηκε σαν σταρ του Χόλιγουντ για τις καλοκαιρινές της διακοπές το 2027 μαζί με τον 20χρονο γιο της ο οποίος φοιτά στο πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. Την ίδια στιγμή κάποιοι άνθρωποι που απολάμβαναν να κυκλοφορούν και να φωτογραφίζονται μαζί της στην Αθήνα, φρόντισαν να κατεβάσουν από το Instagram τους τις κοινές τους φωτογραφίες…