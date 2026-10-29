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Μια συνάντηση που τράβηξε τα βλέμματα πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό, όπου ο επιχειρηματίας Τζον Χριστοδούλου, ο ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Φειδίας Παναγιώτου και ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκαν μαζί, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα social media.

Η συνάντηση έγινε με αφορμή τη μεγάλη συναυλία που πρόκειται να δώσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την ίδρυση του Yianis Christodoulou Foundation (Ιδρύματος Τζον Χριστοδούλου).

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Στο βίντεο, οι τρεις άνδρες απευθύνουν κάλεσμα στο κοινό να παρακολουθήσει τη μουσική βραδιά που διοργανώνεται για την επέτειο του Ιδρύματος, ενώ δεν έλειψαν και οι χιουμοριστικές στιγμές.

Ο Αργυρός θα τραγουδήσει και ο Φειδίας θα χορέψει!

Με διάθεση για πειράγματα, οι πρωταγωνιστές του βίντεο αστειεύτηκαν για τους ρόλους τους στη βραδιά, λέγοντας πως ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα αναλάβει το τραγούδι και ο Φειδίας Παναγιώτου τον χορό.

Η στενή φιλία του Τζον Χριστοδούλου με τον δημοφιλή τραγουδιστή είναι γνωστή, καθώς οι δύο άνδρες διατηρούν σχέσεις εδώ και αρκετά χρόνια.

Ωστόσο, η συνάντησή τους δεν περιορίστηκε στο βίντεο για τη συναυλία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Cyprus Times, οι τρεις τους συνέχισαν την έξοδό τους σε καφέ στη Λεμεσό, σε χαλαρό κλίμα.