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Η Ρία Ελληνίδου έστειλε κόκκινες τουλίπες στον σύντροφό της Δημήτρη Αλεξάνδρου την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, και εκείνος την ευχαρίστησε με βίντεο στο Instagram. Ο επιχειρηματίας έδειξε την ανθοδέσμη και είπε ότι το κόκκινο είναι το αγαπημένο του χρώμα.

«Σε ευχαριστώ πολύ ζωή μου για τα λουλούδια, είναι τέλεια, είναι το αγαπημένο μου χρώμα», λέει στο βίντεο. Στη λεζάντα έγραψε απλώς «Σε ευχαριστώ», με ένα emoji με καρδιές στα μάτια.

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Πότε ξεκίνησε η σχέση της Ρίας Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου;

Η σχέση ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με το tlife και το espressonews. Ήταν λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του Αλεξάνδρου από την Ιωάννα Τούνη, μητέρα του γιου του, Πάρη.

Μένουν μαζί;

Ναι. Τον Μάιο του 2026 γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά τους και τον Ιούνιο η τραγουδίστρια μετακόμισε στο σπίτι του.

Ποιες στιγμές τους έχουν γίνει δημόσιες;

Τον Φεβρουάριο του 2026 ταξίδεψαν στην Ταϊλάνδη. Το Πάσχα το πέρασαν, εν μέρει, στην Αράχωβα, μαζί με τον μικρό Πάρη.

Σήμερα το ζευγάρι μετρά περίπου ενάμιση χρόνο μαζί. Η ανάρτηση της Παρασκευής είναι η πιο πρόσφατη από τις λίγες στιγμές που μοιράζονται στα social media.