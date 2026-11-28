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Η Ρία Ελληνίδου και η Ελένη Φουρέιρα θα τραγουδήσουν μαζί την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026, από τις 22:00, στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Πεδίου του Άρεως, σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι της Περιφέρειας Αττικής με ελεύθερη είσοδο. Την αντίστροφη μέτρηση για το 2027 θα κάνει ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Το πάρτι κλείνει ένα πρόγραμμα που ξεκινά σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026. Τότε ανοίγει το Χωριό, που θα λειτουργεί έως τις 7 Ιανουαρίου 2027.

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Πού και τι ώρα είναι το πρωτοχρονιάτικο πάρτι;

Στην κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Πεδίον του Άρεως, στην Αθήνα. Το πάρτι ξεκινά στις 22:00 της Πέμπτης 31 Δεκεμβρίου 2026 και κρατά μέχρι την αλλαγή του χρόνου.

Χρειάζεται εισιτήριο;

Όχι. Η είσοδος στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό είναι ελεύθερη όλες τις ημέρες λειτουργίας, μαζί και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τι άλλο έχει το Χριστουγεννιάτικο Χωριό;

Το Χωριό έχει φωτεινές εγκαταστάσεις, παγοδρόμιο, καρουζέλ, χριστουγεννιάτικη αγορά και ζωντανή μουσική. Στη σκηνή θα εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Apon, ο Ακύλας, ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Πέγκυ Ζήνα.

Πότε ανάβει το δέντρο ο Σάκης Ρουβάς;

Ο Σάκης Ρουβάς θα φωταγωγήσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:30, στην κεντρική σκηνή του Χωριού.