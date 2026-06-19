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Τη δική της άποψη για τις σχέσεις και τα προσωπικά όρια μοιράστηκε η Ρία Ελληνίδου, στο περιθώριο των Mad VMA 2026, απαντώντας σε ερωτήσεις που της έγιναν στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε ποιο άτομο, από τον χώρο της showbiz, δεν θα ήθελε να μείνει μόνο του με τον σύντροφό της, με την ίδια να δίνει μια απάντηση που προκάλεσε συζήτηση. Όπως ανέφερε, θα ένιωθε μεγαλύτερη ανασφάλεια αν ο σύντροφός της έμενε μόνος με έναν άντρα, παρά με μια γυναίκα, εξηγώντας ότι, κατά τη γνώμη της, οι άντρες είναι πιο «επιθετικοί» στο φλερτ.

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Η ίδια πρόσθεσε πως θεωρεί ότι μπορεί να καταλάβει πιο εύκολα τις προθέσεις μιας γυναίκας, ενώ σε αντίθεση με τους άντρες, όπως είπε, υπάρχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα για το πώς μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση.

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν ενδιαφέρον, καθώς η τραγουδίστρια μίλησε με ειλικρίνεια για τις σκέψεις της γύρω από την εμπιστοσύνη και τα όρια στις ερωτικές σχέσεις, στο πλαίσιο ενός πιο χαλαρού και αυθόρμητου σχολιασμού κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.