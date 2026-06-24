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Ο ίδιος εξήγησε ότι η τραγουδίστρια αναπαρήγαγε επικίνδυνα στερεότυπα, τα οποία αγνοήθηκαν από την ελληνική τηλεόραση κατά τη διάρκεια των σχολιασμών τους.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος απέδωσε την αποχώρησή του από την εκπομπή Πρωινό στο πρωινό ξύπνημα και τη δυσκολία προσαρμογής στο κλίμα του πάνελ.

Τέλος, σχολίασε με ειρωνική διάθεση την εμμονή που επιδεικνύει ο Βαγγέλης Περρής απέναντι στο πρόσωπο της Ιωάννας Μαλέσκου τα τελευταία χρόνια.

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Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος έδωσε συνέντευξη στο «Happy Day», σχολιάζοντας τόσο τα τηλεοπτικά τεκταινόμενα όσο και την πρόσφατη δήλωση της Ρίας Ελληνίδου που προκάλεσε αντιδράσεις.

Το σχόλιο του Γιαννόπουλου για την Ελληνίδου

«Να πω κάτι λίγο πιπεράτο; Δεν θα δώσω απάντηση. Με άντρα δεν θα τον άφηνα μόνο του όχι με γυναίκα. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι» σχολίασε με χαμόγελο η Ρία Ελληνίδου στα παρασκήνια των Βραβείων του MAD TV. «Για τα κορίτσια λες “είμαι εκεί ρίχνω μία ματιά” με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται», είχε πει χαρακτηριστικά.

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Αναφερόμενος στην τραγουδίστρια και τη δήλωσής της, ότι δεν άφηνε τον σύντροφό της με άντρα στο σπίτι, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είπε: «Ήτανε κατ’ εξοχήν ομοφοβικό σχόλιο, το οποίο μου έκανε εντύπωση που όλη η ελληνική τηλεόραση ασχολήθηκε με το αν ήτανε κάτι υποτιμητικό για τον σύντροφό της ή αν κάτι εμπεριείχε κάποια πονηρή σκέψη και χάσανε το ομοφοβικό του θέματος.

Γιατί ουσιαστικά αυτό που είπε, πολύ χαριτωμένα κατά τα άλλα, ήτανε «Γυναίκες, προσοχή στους άντρες σας από τους γκέι. Ε, στρέιτ, προσοχή τους γκέι, μεθαύριο. Στα παιδιά σας, πείτε προσοχή στους γκέι». Αυτό ήτανε το νόημα» είπε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Όσο για τον πραγματικό λόγο που αποχώρησε ο ίδιος από το Πρωινό ανέφερε: «Το πρωινό ξύπνημα ήταν ο λόγος κατά ένα εβδομήντα τοις εκατό. Υπάρχει όμως και ένα τριάντα τοις εκατό, το οποίο το αποκαλύπτω τώρα που είναι τέλος της σεζόν. Κατάλαβα, παρότι η πρόταση ήταν πολύ συγκεκριμένη και την προτιμούσα, ήταν η τιμητική θέση του ειδικού σχολιαστή, το δέχτηκα, το προτιμούσα από το να μου προτείνει ο Γιώργος μια θέση στο πάνελ. Ήξερα ότι θα είναι οκτώ άτομα όταν μου έγινε η πρόταση.

Στην πορεία είδα ότι δεν θα μπορέσω να λειτουργήσω σε αυτό το κλίμα και νυσταγμένος και κουρασμένος, γιατί θα έχω κοιμηθεί μόνο δυο τρεις ώρες, και θεώρησα επαγγελματικό το να φύγω μια ώρα γρηγορότερα. Αλλά και εκεί δική μου είναι η ευθύνη. Ήταν εκατό τοις εκατό εντάξει απέναντί μου και ο Γιώργος και το κανάλι».

«Νομίζω ότι ο Βαγγέλης Περρής είναι βαθύτατα ερωτευμένος με την Ιωάννα Μαλέσκου, διότι τέτοια εμμονή σταθερά επί τέσσερα χρόνια –22 με 26– νομίζω ότι αγγίζει τα όρια του έρωτα» κατέληξε.