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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κλήθηκε να σχολιάσει τη φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram, στην οποία ποζάρει μαζί με τη σύντροφό του, Ρία Ελληνίδου, και τον γιο του, Πάρη, ενώ μίλησε και για τη σημασία της οικογένειας.

Το βράδυ της Πέμπτης (12-11-2026), ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών, οι οποίες προβλήθηκαν μέσα από την εκπομπή «Happy Day».

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Αφορμή στάθηκε μια φωτογραφία από το σαλόνι του σπιτιού του, όπου ο ίδιος εμφανίζεται ξαπλωμένος στον καναπέ, έχοντας στην αγκαλιά του τον τρίχρονο γιο του και τη Ρία Ελληνίδου. Όταν ρωτήθηκε για την ανάρτηση και την έννοια της οικογένειας, ο επιχειρηματίας και μοντέλο εξήγησε πως πρόκειται για μια λέξη με πολλές διαφορετικές σημασίες.

«Είναι πολύ μεγάλη, νομίζω, η λέξη οικογένεια. Κρύβει πάρα πολλά πράγματα από πίσω, πολλές έννοιες. Νομίζω θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να την αναλύσουμε. Πάντως είναι το πιο σημαντικό για τον οποιοδήποτε άνθρωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δέχτηκε ερώτηση για το κατά πόσο οι άνθρωποι με τους οποίους επιλέγουμε να περιβαλλόμαστε επηρεάζουν την πορεία μας. Ο ίδιος συμφώνησε ότι οι προσωπικές επιλογές και οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας συνδέονται άμεσα.

«Προφανώς και όλοι επηρεαζόμαστε και προφανώς είμαστε και επιλογές μας. Οπότε από τις επιλογές σου κρίνεσαι και για την πορεία σου, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα», απάντησε.

Η σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου φαίνεται πως έχει πλέον περάσει σε μια πιο σταθερή φάση, καθώς μετά την αρχική διακριτικότητα οι δυο τους έχουν προχωρήσει σε συγκατοίκηση και πραγματοποιούν κοινές δημόσιες εμφανίσεις.