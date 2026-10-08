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Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της Άννας Βίσση και του συνθέτη έχει κλιμακωθεί, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν σοβαρές κατηγορίες και να οδηγούνται πιθανότατα στις δικαστικές αίθουσες.

Παράλληλα, η Άννα Βίσση ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στο «Αθηνών Αρένα» λόγω ανακαίνισης του χώρου, αποδεσμεύοντας τους συνεργάτες της για την τρέχουσα σεζόν.

Η καλλιτεχνική τους σχέση θεωρείται από πολλούς μη αναστρέψιμη, παρά τις ελάχιστες εκτιμήσεις που αφήνουν περιθώρια για μια μελλοντική εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών.

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Η ανακοίνωση της D & A Productions, της εταιρείας παραγωγής που έχουν ιδρύσει η Δήμητρα Κούστα και η Άννα Βίσση, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ολοένα και πιο έντονη διαμάχη μεταξύ της τραγουδίστριας και του Νίκου Καρβέλα.

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι δεν υφίσταται καμία οικονομική εκκρεμότητα απέναντι στον συνθέτη, δημοσιοποιώντας παράλληλα τα σχετικά οικονομικά παραστατικά.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για ποσό 250.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συνεργάζεται με την εταιρεία διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων των έργων του Νίκου Καρβέλα. Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορούσε προκαταβολή για τα τραγούδια του συνθέτη που ερμήνευσε η Άννα Βίσση στη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Παραστατικά D & A Productions

Παραστατικά D & A Productions

Παραστατικά D & A Productions

Παραστατικά D & A Productions

Η σκληρή ανακοίνωση του συνθέτη το απόγευμα της Τρίτης, στην οποία έδωσε τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη ανάμεσα σε αυτόν και τη «μούσα» του άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.

Όπως αναμενόταν προκάλεσε την εξίσου ηχηρή απάντηση της Άννας χθες το πρωί, η οποία τον χαρακτήρισε ψεύτη και του απέδωσε εκβιαστική συμπεριφορά εναντίον της.

Όπως όλα δείχνουν, το πολεμικό μέτωπο που άνοιξε οδηγεί ολοταχώς πλέον ένα από τα μέχρι πρότινος πιο «δεμένα» καλλιτεχνικά ζευγάρια στις δικαστικές αίθουσες.

Ήδη από πολλούς ανθρώπους που γνωρίζουν το δίδυμο, η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη μεταξύ τους σχέση μετά από όσα έλαβαν χώρα θεωρείται μη αναστρέψιμη.

Υπάρχουν πάντως και οι ελάχιστοι που πιστεύουν ότι υπάρχουν ακόμη κάποια περιθώρια, ο Καρβέλας με τη Βίσση να καθίσουν απέναντι ο ένας από τον άλλο και να συζητήσουν το ενδεχόμενο μιας εκεχειρίας.

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Δεν θα τραγουδήσει φέτος στο Αθηνών Αρένα

Η Άννα Βίσση δεν θα εμφανιστεί τελικά φέτος στο «Αθηνών Αρένα», καθώς το νυχτερινό κέντρο δεν θα λειτουργήσει τη φετινή σεζόν. Παρότι αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι η τραγουδίστρια θα ξεκινούσε τις εμφανίσεις της λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και στη συνέχεια τον Φεβρουάριο, τα σχέδια ανατράπηκαν.

Οι εργασίες για την πλήρη ανακαίνιση του χώρου συνεχίζονται, με την ομάδα του διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Πίτερ Μαρίνο να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παραμικρή λεπτομέρεια. Η νέα εικόνα του «Αθηνών Αρένα», που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα και την Άννα Βίσση, αναμένεται να παρουσιαστεί από την επόμενη σεζόν.

Η ενημέρωση προς τους μουσικούς

Μετά την ενημέρωση ότι οι εργασίες στο «Αθηνών Αρένα» δεν θα ολοκληρωθούν εγκαίρως για τη φετινή σεζόν, η Άννα Βίσση φέρεται να επικοινώνησε άμεσα με τους μουσικούς της, τους οποίους και αποδέσμευσε, ζητώντας τους να αναζητήσουν άλλη επαγγελματική στέγη. Το νέο ραντεβού τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει δοθεί για τον Οκτώβριο της επόμενης χρονιάς.

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Το ταξίδι στο εξωτερικό

Παράλληλα, την Τρίτη η τραγουδίστρια φέρεται να πραγματοποίησε ταξίδι-αστραπή στο εξωτερικό μαζί με τη Δήμητρα Κούστα, επιστρέφοντας εγκαίρως στην Αθήνα για τα γενέθλια του γιου της, τον οποίο έχει βαφτίσει.

Η αινιγματική ανάρτηση του κιθαρίστα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε, τέλος, η ανάρτηση του πρώην κιθαρίστα της Βίσση, Κάρλος Πέρεζ, ο οποίος επέλεξε να ανεβάσει στο Instagram το «Money» των Pink Floyd, λίγες ώρες μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

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