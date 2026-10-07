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Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, επιβεβαίωσε ότι η επιστολή ήταν καλογραμμένη και στάλθηκε προς έγκριση λίγες ώρες πριν από τη δημοσιοποίησή της.

Δημητρακόπουλος διευκρίνισε ότι, βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, ο συνθέτης έχει το νόμιμο δικαίωμα να απαγορεύσει την ερμηνεία των τραγουδιών του.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του κ.

Καρβέλα, η πλευρά της τραγουδίστριας απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο εξωδικαστικού συμβιβασμού και αναμένει την απόφαση της Δικαιοσύνης.

Επιπλέον, ο δικηγόρος γνωστοποίησε ότι υπάρχει οικονομική αξίωση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από τον Νίκο Καρβέλα, την οποία η πλευρά της Άννας Βίσση θεωρεί νομικά αβάσιμη.

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Η Άννα Βίσση συνέταξε εξ ολοκλήρου μόνη της την απάντησή της προς τον Νίκο Καρβέλα, χωρίς καμία παρέμβαση ή βοήθεια από τρίτο πρόσωπο, όπως αποκάλυψε το πρωί της Τετάρτης ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στον Alpha.

«Θέλω να γνωρίζετε πως την επιστολή αυτή την έγραψε από την αρχή μέχρι το τέλος μόνη της η Άννα Βίσση χωρίς τη συμβολή κανενός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δημητρακόπουλος.

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Όπως εξήγησε, η τραγουδίστρια του έστειλε την επιστολή κατά τη διάρκεια της νύχτας, μόλις λίγες ώρες πριν αυτή δημοσιοποιηθεί. «Μου την έστειλε στις 3:20 τα ξημερώματα, την διάβασα και δεν μπόρεσα να κάνω καμία παρέμβαση, δεν χρειάστηκε, ήταν απίστευτα καλογραμμένη», είπε ο δικηγόρος της.

Η νομική διάσταση της διαμάχης

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε και στο νομικό σκέλος της αντιπαράθεσης, εξηγώντας πως ο Νίκος Καρβέλας, ως δημιουργός των τραγουδιών, έχει βάσει της νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα τη δυνατότητα να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να τα ερμηνεύει.

«Ο Νίκος Καρβέλας ως συνθέτης και στιχουργός μπορεί βάσει νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Αυτό είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός. Αν ο Νίκος Καρβέλας αποφασίσει τότε θα υπάρχουν απώλειες και για τις δύο πλευρές. Αν πάρει μία τέτοια απόφαση ο κύριος Καρβέλας εμείς θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη», σημείωσε.

Παράλληλα, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι, μετά τη χθεσινή δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Καρβέλα, δεν υπάρχει πλέον πρόθεση για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. «Κανένας εξωδικαστικός συμβιβασμός με τον Νίκο Καρβέλα, αυτή την εντολή έχω μετά το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο συνθέτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος τόνισε ακόμη πως η θέση της Άννας Βίσση είναι ότι οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών μπορεί να κριθεί από τη Δικαιοσύνη. «Η κυρία Βίσση απαντά στον Νίκο Καρβέλα πως μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να αποφασίσει», δήλωσε.

Η οικονομική αξίωση των 1,5 εκατ. ευρώ

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε και στην οικονομική διάσταση της υπόθεσης, αποκαλύπτοντας ότι κλήθηκε να αναλάβει την υπόθεση από τον Γιάννη Κούστα, τη Δήμητρα Κούστα και την Άννα Βίσση.

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«Με κάλεσαν ο Γιάννης Κούστας, η Δήμητρα Κούστα και η Άννα Βίσση και μου είπαν ότι υπάρχει μία αξίωση από τον Νίκο Καρβέλα, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που δεν έχει καμία νομιμοποιητική βάση», ανέφερε.

Τέλος, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε όταν ανέλαβε την υπόθεση, ο δικηγόρος έκανε λόγο για ένταση, σημειώνοντας πως η προσφυγή σε δικηγόρο προϋποθέτει ότι έχει ήδη δημιουργηθεί σημαντική διαφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

«Όταν κλήθηκα μου είπαν όσα αναφέρονται στην επιστολή της κ. Βίσση και όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε μία ένταση, γιατί δεν καλείς δικηγόρο εάν δεν υπάρχει ένταση», κατέληξε.

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