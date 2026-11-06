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Σχολικό λεωφορείο εμπλέκεται σε σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα με πολλά θύματα στην πόλη Λαν, στην ανατολική Γαλλία, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία με πολλά θύματα, μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Αναφέρουν επίσης ότι προς τον τόπο του δυστυχήματος κινούνται οχήματα πρώτων βοηθειών καθώς και δύο ελικόπτερα.

A bus has crashed in eastern France near Switzerland, local authorities say, adding that there are “several victims.” pic.twitter.com/kygxwgChXR Advertisement Advertisement November 6, 2026

Το ίδιο δίκτυο έκανε λόγο για δύο νεκρούς, ωστόσο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας δήλωσε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει την πληροφορία. Ούτε η νομαρχία επιβεβαίωσε την ύπαρξη νεκρών, σε επικοινωνία της με το Reuters.

Ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, δήλωσε ότι στο δυστύχημα ενεπλάκη λεωφορείο το οποίο εκτιμάται ότι μετέφερε μαθητές. Ο δήμαρχος του Λεν, της μικρής πόλης όπου σημειώθηκε το τροχαίο, επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για σχολικό λεωφορείο. Ωστόσο, η τοπική νομαρχία ανέφερε ότι το όχημα ήταν υπεραστικό λεωφορείο.

Ο δήμαρχος του Λεν, Ιβ Κριστέν, δήλωσε ότι περίπου 70 άνθρωποι επηρεάστηκαν από το περιστατικό, ενώ γνωστοποίησε ότι άνοιξε την αίθουσα εκδηλώσεων του δήμου, προκειμένου να προσφερθεί φροντίδα και προσωρινή στέγαση στους ανθρώπους που επλήγησαν από το τροχαίο.

Το τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV μετέδωσε φωτογραφία στην οποία διακρίνεται ένα μπλε και λευκό λεωφορείο, με κλίση μέσα σε χαντάκι στην άκρη του δρόμου, ενώ γύρω του βρίσκονται συγκεντρωμένοι άνθρωποι.

🚨🇫🇷 PLUSIEURS DIZAINES DE VICTIMES DANS L'ACCIDENT DE BUS.



L'accident a eu lieu à Lent, à quelques kilomètres de Bourg en Bresse

Opérations de desincarcerations en cours. pic.twitter.com/JhMEUxTDPp https://t.co/xjmQYtSvYM — Vincent Insights (@Gandalfluenza) November 6, 2026

Παράλληλα, ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό, ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στην περιοχή.

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À la suite de l’accident grave de car survenu à Lent, je me rends sur place. https://t.co/wpCvoXedUl — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) November 6, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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