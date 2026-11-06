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Οι συμμετέχοντες επιδιώκουν να μετατρέψουν τη μουσική σε εργαλείο αντίστασης, προβάλλοντας το αίτημα για ενότητα μέσα από κοινές μελωδικές εμφανίσεις στους δρόμους.

Η γενική απεργία περιλαμβάνει εργαζόμενους από κρίσιμους τομείς, όπως η εκπαίδευση, τα νοσοκομεία και οι συγκοινωνίες, με κύρια αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την αποτροπή περικοπών.

Μαθητές και φοιτητές προχωρούν σε αποκλεισμούς σχολείων και πανεπιστημίων, διαμαρτυρόμενοι για τις ελλείψεις στις υποδομές και τις συνθήκες λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους συντονίζουν τις δράσεις τους, στοχεύοντας στην προστασία του βιοτικού επιπέδου των πολιτών απέναντι στην αύξηση του κόστους ζωής.

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Με έναν διαφορετικό τρόπο επέλεξαν να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους διαδηλωτές στη Γαλλία, μετατρέποντας τη μουσική σε μέρος των απεργιακών κινητοποιήσεων. Ορχήστρες και μουσικοί βγαίνουν στους δρόμους, συμμετέχοντας στο χθεσινό κύμα διαμαρτυρίας που σάρωσε τη χώρα, ενώ ένα βίντεο με νεαρούς διαδηλωτές στο Παρίσι, οι οποίοι συνδυάζουν τη μουσική με το μήνυμα της αντίστασης, γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Γενική απεργία και ορχήστρες!», αναφέρει το μήνυμα που συνοδεύει την κινητοποίηση, καλώντας μουσικούς από κάθε γωνιά της Γαλλίας να συμμετάσχουν στη σύμπραξη των κοινωνικών αγώνων. «Ας γίνει η μουσική μια συλλογική δύναμη αντίστασης! Για να είναι η αντίσταση μουσική, μέχρι τη νίκη!», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές.

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Η εικόνα των νεαρών διαδηλωτών που δίνουν μουσικό ρυθμό στη διαμαρτυρία αποτυπώνει μια διαφορετική πλευρά των κινητοποιήσεων, με την τέχνη να γίνεται μέσο έκφρασης κοινωνικής δυσαρέσκειας και συλλογικής διεκδίκησης.

Γιατί απεργούν οι Γάλλοι – Ακρίβεια, περικοπές και προβλήματα στην εκπαίδευση

Η μουσική διαμαρτυρία εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα απεργιών και διαδηλώσεων που πραγματοποιείται σε ολόκληρη τη Γαλλία. Τα συνδικάτα έχουν προκηρύξει γενική απεργία, με τη συμμετοχή εργαζομένων από κρίσιμους τομείς, όπως τα νοσοκομεία, οι αερομεταφορές, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση και οι σιδηρόδρομοι.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της συνεχούς αύξησης του κόστους ζωής, η αποτροπή περικοπών στις δημόσιες δαπάνες και η βελτίωση των συνθηκών στην εκπαίδευση.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι αντιδράσεις στον χώρο της παιδείας. Μαθητές λυκείου προχωρούν σε αποκλεισμούς σχολικών μονάδων, διαμαρτυρόμενοι για τις πολυπληθείς αίθουσες, τις ελλείψεις σε υποδομές και την ανεπαρκή συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Παράλληλα, φοιτητές συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, προχωρώντας σε αποκλεισμούς πανεπιστημιακών σχολών.

Απεργιακές κινητοποιήσεις χθες Πέμπτη (5/11) στο Παρίσι με χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στους δρόμους να διαδηλώνουν και με μουσική αντί για συνθήματα Απεργιακές κινητοποιήσεις χθες Πέμπτη (5/11) στο Παρίσι με χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στους δρόμους να διαδηλώνουν και με μουσική αντί για συνθήματα Απεργιακές κινητοποιήσεις χθες Πέμπτη (5/11) στο Παρίσι με χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στους δρόμους να διαδηλώνουν και με μουσική αντί για συνθήματα Απεργιακές κινητοποιήσεις χθες Πέμπτη (5/11) στο Παρίσι με χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στους δρόμους να διαδηλώνουν και με μουσική αντί για συνθήματα Απεργιακές κινητοποιήσεις χθες Πέμπτη (5/11) στο Παρίσι με χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στους δρόμους να διαδηλώνουν και με μουσική αντί για συνθήματα

Μουσικοί και εργαζόμενοι ενώνουν τις δυνάμεις τους

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, οι οποίες συντονίζουν τις δράσεις τους με κοινό αίτημα την προστασία του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκονται και μουσικοί, με ορχήστρες να συμμετέχουν στις διαδηλώσεις και να μεταφέρουν το απεργιακό μήνυμα μέσα από τις μελωδίες και τις συλλογικές τους εμφανίσεις.

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Το σύνθημα «να γίνει η αντίσταση μουσική» δίνει τον τόνο σε αυτή την πρωτότυπη μορφή διαμαρτυρίας, η οποία επιχειρεί να ενώσει διαφορετικές κοινωνικές ομάδες κάτω από έναν κοινό ρυθμό.

Οι εικόνες από το Παρίσι, με τους νεαρούς διαδηλωτές και τη μουσική στο επίκεντρο, προσθέτουν μια ξεχωριστή διάσταση στις κινητοποιήσεις, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη μπορεί να γίνει μέσο δημόσιας έκφρασης και συλλογικής διεκδίκησης.

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