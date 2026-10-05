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Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, με μαθητές να προχωρούν σε καταλήψεις σχολείων και καθιστικές διαμαρτυρίες, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες που επικρατούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα La Voix du Nord, κατά τη διάρκεια σημερινής διαδήλωσης, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ένας 15χρονος μαθητής υπέστη σοβαρό τραυματισμό και έχασε το χέρι του, όταν μάζεψε από το έδαφος μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης της αστυνομίας.

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Η πληροφορία προέρχεται από τοπικό αξιωματούχο, ο οποίος, ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Συγκεκριμένα, δεν διευκρινίστηκε εάν ο έφηβος σήκωσε τη χειροβομβίδα από το έδαφος ή εάν η χειροβομβίδα έπεσε πάνω του.

Νέα πλατφόρμα για τα προβλήματα στα σχολεία

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Περιφέρειας Ο-ντε-Φρανς, Ξαβιέ Μπερτράν, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας με την ονομασία «Alerte lycées Hauts-de-France».

Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, οι μαθητές λυκείου θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν και να αναφέρουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στα σχολεία τους.

Ο Ξαβιέ Μπερτράν έδωσε μάλιστα χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως έλλειψη σαπουνιού, σπασμένα τζάμια, χαλασμένα ασανσέρ και προβλήματα στην καντίνα.

Όπως δεσμεύτηκε, οι αναφορές που θα υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας θα εξετάζονται και τα προβλήματα θα αντιμετωπίζονται εντός 48 ωρών.