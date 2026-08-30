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Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η παρουσία εκπροσώπων της de facto κυβέρνησης είναι απαραίτητη για την έκδοση αναγνωρισμένων εγγράφων και την εκπλήρωση τεχνικών προϋποθέσεων.

Από τον Μάρτιο του 2025 έχουν απελαθεί συνολικά 228 άνδρες, με την τελευταία πτήση να αναχωρεί από τη Λειψία την περασμένη Τρίτη.

Η απόφαση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς επικριτές εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια των ατόμων που επιστρέφουν και για πιθανές πολιτικές παραχωρήσεις προς ένα καθεστώς που δεν αναγνωρίζεται επίσημα.

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Ερωτηματικά γεννά η απόφαση της κυβέρνησης των Ταλιμπάν να στείλει περισσότερο διπλωματικό προσωπικό στη Γερμανία, μετά από συμφωνία με το Βερολίνο, με σκοπό να διευκολυνθούν οι απελάσεις Αφγανών και ο επαναπατρισμός τους.

«Για να επιτευχθεί ο στόχος που ορίστηκε από την γερμανική κυβέρνηση όσον αφορά τους «επαναπατρισμούς, πρέπει να εκδίδονται έγγραφα αναγνωριζόμενα από τη de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Για τον σκοπό αυτό, πέρα από επαρκές προσωπικό, πρέπει να εκπληρώνονται «τεχνικές προϋποθέσεις» προκειμένου να «αυξηθεί ο αριθμός των επαναπατρισμών»» ήταν η εξήγηση που έδωσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

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Άνδρες και μόνο μέχρι τώρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε, συνολικά 228 άνδρες, στην πλειονότητά τους καταδικασθέντες για υποθέσεις ποινικής φύσης, έχουν απελαθεί στο Αφγανιστάν από τον Μάρτιο του 2025.

Ωστόσο, η επιλογή Αφγανών για επεναπατρισμό (πιθανότατα και αντιστασιακών) που κατάφεραν να φτάσουν στη Γερμανία στην προσπάθεια τους να γλιτώσουν από το καθεστώς των ταλιμπάν, προκαλεί υποψίες ότι πρόκειται για μια αποστολή εντοπισμού ανθρώπων που η κυβέρνηση έχει βάλει στο στόχαστρο και τους αναζητά.

Η πιο πρόσφατη απέλαση με ειδική πτήση, που μετέφερε 23 πρόσωπα που είχε διαταχτεί να εγκαταλείψουν τη γερμανική επικράτεια, απογειώθηκε από τη Λειψία για την Καμπούλ την Τρίτη.

Για να διευκολυνθεί η διαδικασία, η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε την προσωρινή τοποθέτηση απεσταλμένων των Ταλιμπάν σε αφγανικές διπλωματικές αποστολές στη Γερμανία.

Ως πρότινος, οι αποστολές αυτές στελεχώνονταν αποκλειστικά από διπλωμάτες διορισμένους από την προηγούμενη, υποστηριζόμενη από τη Δύση κυβέρνηση, που ανέτρεψαν οι Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021.

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Στις αρχές Ιουνίου, σχεδιαζόμενη μαζική απέλαση αφγανών πολιτών ματαιώθηκε, διότι οι Ταλιμπάν αρνήθηκαν να συνεργαστούν. Η de facto κυβέρνησή τους εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της εξαιτίας αυτής που θεώρησε έλλειψη βούλησης του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών να διεξαχθεί διάλογος.

Επικριτές της γερμανικής κυβέρνησης, ανάμεσά τους ιδίως πολιτικοί των Πρασίνων, έχουν στηλιτεύσει επανειλημμένα την κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς διότι κρίνουν πως κάνει παραχωρήσεις για να εξασφαλίσει τη διευκόλυνση των απελάσεων, παρότι το Βερολίνο δεν αναγνωρίζει το καθεστώς των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, εν μέρει εξαιτίας των αθρόων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που του προσάπτονται, ειδικά σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών.

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