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Το Αφγανιστάν αποτελεί τη μοναδική χώρα παγκοσμίως που απαγορεύει επίσημα την εκπαίδευση των γυναικών πέραν του δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με την UNESCO.

Οι Ταλιμπάν έχουν περιορίσει δραστικά την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και την ελεύθερη μετακίνηση χωρίς τη συνοδεία άνδρα κηδεμόνα.

Η απομάκρυνση των γυναικών από τη δημόσια ζωή εντείνει τα οικονομικά προβλήματα της χώρας και επιδεινώνει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Η UNESCO προειδοποιεί για τις σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των κοριτσιών και την αύξηση των γάμων ανηλίκων λόγω των περιοριστικών μέτρων.

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Πέντε χρόνια μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, 2,4 εκατομμύρια κορίτσια αποκλείονται από το θεμελιώδες δικαίωμά τους να παρακολουθήσουν τη μέση και ανώτατη εκπαίδευση με το Αφγανιστάν να αποτελεί τη μοναδική χώρα στον κόσμο που απαγορεύει επίσημα στα κορίτσια και τις γυναίκες να λαμβάνουν εκπαίδευση πέραν του δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με την UNESCO.

Το Αφγανιστάν η μόνη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα κορίτσια

Ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε ότι στις γυναίκες έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στις περισσότερες αμειβόμενες θέσεις εργασίας και σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση του κοινού, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν περιορισμούς στις μετακινήσεις τους χωρίς τη συνοδεία άνδρα κηδεμόνα.

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«Οι γυναίκες έχουν εξαλειφθεί από τη δημόσια ζωή και, καθώς μια νέα γενιά κοριτσιών μεγαλώνει χωρίς εκπαίδευση, το μέλλον τους γίνεται όλο και πιο σκοτεινό», ανέφερε η UNESCO σε ανακοίνωσή της.

Μετά την ανάληψή τους στην εξουσία, οι Ταλιμπάν απέκλεισαν τα κορίτσια από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αργότερα επέκτειναν τους περιορισμούς στα πανεπιστήμια και άλλες πτυχές της δημόσιας ζωής.

Ενώ το 2001 η πρόσβαση των κοριτσιών στη σχολική εκπαίδευση ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, μέχρι το 2021 σχεδόν 1 εκατομμύριο κορίτσια φοιτούσαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με την UNESCO. Πέντε χρόνια αργότερα, υπολογίζεται ότι 2,4 εκατομμύρια κορίτσια μένουν εκτός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η UNESCO προειδοποίησε ότι η απομόνωση των γυναικών και κοριτσιών από το δικαιώμα να εργαστούν και να μορφωθούν εντείνει τα ήδη σοβαρά οικονομικά προβλήματα του Αφγανιστάν, δεδομένου ότι σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

UNESCO estimates 2.4 million Afghan girls have been excluded from secondary education since the Taliban took power in 2021, an increase of 200,000 from the previous school year https://t.co/fVwehhj54W pic.twitter.com/0D5SR5Av0T — Reuters (@Reuters) August 11, 2026

Την ίδια στιγμή, η απαγόρευση των γυναικών να διδάσκουν σε αγόρια επιδεινώνει τις ελλείψεις διδακτικού προσωπικού και υποβαθμίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Επιπλέον, επιφέρει συνέπειες στη ψυχική και σωματική τους υγεία, αυξάνοντας την πιθανότητα σύναψης γάμων ανηλίκων.

«Τα κορίτσια και οι γυναίκες του Αφγανιστάν έχουν το δικαίωμα να μαθαίνουν, να εργάζονται, να μετακινούνται ελεύθερα και να διαμορφώνουν το δικό τους μέλλον», τόνισε η UNESCO, προσθέτοντας ότι «ο κόσμος δεν πρέπει να στρέψει το βλέμμα αλλού μέχρι να αποκατασταθούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους».