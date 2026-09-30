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Η ιστορική ομάδα της Μπορντό περνάει σε νέα χέρια, καθώς πουλήθηκε έναντι του συμβολικού ποσού του ενός ευρώ στο αγγλικό επενδυτικό fund Park Bench, με στόχο την επιστροφή της στα μεγάλα «σαλόνια» του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Πιο συγκεκριμένα, το γαλλικό κλαμπ έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, που είχαν αγωνιστικό αντίκτυπο, με την Μπορντό να πέφτει στην έκτη κατηγορία της Γαλλίας.

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Μετά την αλλαγή σελίδας, οι φίλοι της ομάδας ευελπιστούν στην σταδιακή αγωνιστική πρόοδο και στην επιστροφή του συλλόγου στην Ligue 1 μέσα στα επόμενα χρόνια.

Πλέον, η ομάδα περνάει στο αγγλικό επενδυτικό fund, με τον Ζεράρ Λόπεζ, που αγόρασε την ομάδα τον Ιούνιο του 2021 να αποχωρεί οριστικά. Να σημειωθεί ότι η Μπορντό είναι μία από τις ιστορικότερες ομάδες στην Γαλλία, έχοντας κατακτήσει 6 πρωταθλήματα, 4 κύπελλα και 3 League Cup.

Le FC Girondins de Bordeaux annonce la signature d’un accord de cession entre la société de Gérard Lopez, actuelle propriétaire du club, et Park Bench.



Cette opération est conclue pour un euro symbolique avec reprise des dettes. Dans le cadre de la procédure légale de reprise,… pic.twitter.com/vSFaxEPOzE — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 30, 2026