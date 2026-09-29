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Η αύξηση κατά 59,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο προκάλεσε άνοδο στο κόστος δανεισμού της χώρας, το οποίο ξεπέρασε τα επίπεδα άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Οι κυβερνητικές προβλέψεις εκτιμούν ότι το χρέος θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία, φτάνοντας το 121,7% του ΑΕΠ έως το 2027.

Η δημοσιονομική επιδείνωση συνοδεύεται από έντονες κοινωνικές κινητοποιήσεις στον δημόσιο τομέα και πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των επερχόμενων προεδρικών εκλογών.

Η έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού παραμένει αβέβαιη, καθιστώντας αμφίβολη την εφαρμογή μέτρων λιτότητας για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης.

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Σε εξαιρετικά δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση βρίσκεται η Γαλλία, καθώς το δημόσιο χρέος της έφτασε στα τέλη Ιουνίου στα 3.595,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική Στατιστική Υπηρεσία (INSEE). Το ποσό αντιστοιχεί στο 119% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 80 ετών.

Σε σύγκριση με το τέλος Μαρτίου, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 59,6 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 2% μέσα σε μόλις τρεις μήνες. Το ποσοστό ξεπέρασε επίσης το προηγούμενο υψηλό που είχε καταγραφεί το πρώτο τρίμηνο του 2021, όταν το χρέος ανερχόταν στο 117,8% του ΑΕΠ. Τότε, η Γαλλία, όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, είχε προχωρήσει σε μεγάλες κρατικές δαπάνες, προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης.

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En France, la dette publique s'envole à 119% du PIB quelques mois de l'élection présidentielle

➡️ https://t.co/GzPwaRnCUI pic.twitter.com/WkrMtseaWa — RFI (@RFI) September 29, 2026

Με βάση, εξάλλου, τις τελευταίες κυβερνητικές προβλέψεις, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, φτάνοντας στο 119,3% του ΑΕΠ έως το τέλος του τρέχοντος έτους και στο 121,7% το 2027.

Η επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών έχει ήδη αντίκτυπο και στο κόστος δανεισμού της χώρας. Η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων έχει ανέβει στο 4,8%, ενώ εκείνη των τριακονταετών τίτλων έχει διαμορφωθεί στο 5,3%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2003. Έτσι, η Γαλλία δανείζεται πλέον ακριβότερα από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, αλλά και από τη Γερμανία, όπου η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου βρίσκεται στο 3,65%.

Την ίδια ώρα, όλα δείχνουν ότι η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένων πολιτικών και κοινωνικών εντάσεων. Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε απεργία των δημοσίων υπαλλήλων, με τις κινητοποιήσεις να γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στους τομείς των μεταφορών, της υγείας και της παιδείας.

Παράλληλα, παραμένει αβέβαιο εάν η γαλλική Εθνοσυνέλευση θα μπορέσει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Γαλλία έχει ουσιαστικά εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, ενόψει των προεδρικών εκλογών της ερχόμενης άνοιξης, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσουν και βουλευτικές εκλογές.

Υπό αυτά τα δεδομένα, παραμένει εξαιρετικά αμφίβολο εάν, μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες, η Γαλλία θα είναι σε θέση να προχωρήσει στην υιοθέτηση των μέτρων οικονομικής λιτότητας που, σύμφωνα με το κείμενο, θεωρούνται πλέον από πολλούς αναγκαία για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κατάστασης.

Με πληροφορίες από RFI