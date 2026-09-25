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Τον Αμερικανό ποντίφικα υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο Ορλί ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ Μακρόν, κατά την άφιξή του το πρωί.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας δήλωσε πως βασική του επιδίωξη είναι να διακηρύξει το μήνυμα της ειρήνης.

Ο πάπας χαρακτήρισε τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα ως ανθρωπιστική ανάγκη, ζητώντας την εξεύρεση λύσεων για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει σειρά επαφών και παρεμβάσεων, με την πρώτη ομιλία του πάπα να είναι προγραμματισμένη για σήμερα στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

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Στη Γαλλία έφτασε σήμερα ο πάπας Λέων, ξεκινώντας την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη χώρα από την εκλογή του στον παπικό θρόνο το 2025. Η τετραήμερη περιοδεία του θεωρείται ιστορική, καθώς πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Αμερικανού ποντίφικα στη Γαλλία, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP που ταξίδευε μαζί του στο παπικό αεροσκάφος.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον πάπα προσγειώθηκε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στο αεροδρόμιο Ορλί, κοντά στο Παρίσι. Εκεί τον υποδέχθηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν.

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Aboard the papal plane bound for Paris, Pope Leo XIV highlights the message of Christ's peace he wishes to convey during his Apostolic Journey to France, and thanks journalists travelling with him for their work covering his visit. pic.twitter.com/S8LHNITKLe — Vatican News (@VaticanNews) September 25, 2026

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά επαφών και παρεμβάσεων, ενώ η πρώτη του ομιλία επί γαλλικού εδάφους είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Λίγο πριν από την άφιξή του στη Γαλλία, ο πάπας Λέων μίλησε στους δημοσιογράφους που επέβαιναν στο αεροπλάνο για τους στόχους του ταξιδιού του.

Όπως δήλωσε, βασική επιδίωξή του κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψης είναι να «διακηρύξει την ειρήνη». Παράλληλα, ανέφερε ότι το ταξίδι θα επικεντρωθεί σε «αρκετά πολύ σημαντικά ζητήματα», χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά σε μία θεματολογία.

🇻🇦🇫🇷 His Holiness Pope Leo XIV has arrived in France on his fifth Apostolic Journey. The Holy Father is welcomed by President & Madame Macron at Paris Orly Airport pic.twitter.com/mkJPE3cHPK — Imperial Material ♚ (@implmaterial) September 25, 2026

Ο Αμερικανός πάπας δέχθηκε επίσης ερωτήσεις για ζητήματα που απασχολούν έντονα την Ευρώπη, μεταξύ αυτών και το μεταναστευτικό. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον πάπα Λέοντα σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

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Ο ποντίφικας χαρακτήρισε την κατάσταση «πραγματικά μια ανθρωπιστική κρίση», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αναζητηθούν λύσεις που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι «για να αποτραπεί αυτό το είδος έκτακτης ανάγκης».

Η επίσκεψη του πάπα Λέοντα στη Γαλλία θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες και αποτελεί την πρώτη του επίσημη παρουσία στη χώρα μετά την εκλογή του στην ηγεσία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας το 2025.

Με πληροφορίες από France24

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