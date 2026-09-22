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Ο ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης πλέγματος για κήλη που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2023.

Ο Ντενίς είχε ιδρύσει συλλογικότητα για τα θύματα παρόμοιων εμφυτευμάτων και είχε καταθέσει μήνυση για τραυματισμό από αμέλεια.

Οι δικαστικές αρχές έθεσαν τη μήνυση στο αρχείο τον περασμένο Αύγουστο, κρίνοντας ότι το αδίκημα δεν είχε στοιχειοθετηθεί επαρκώς.

Ο δικηγόρος του ηθοποιού ανέλαβε τη στήριξη της οικογένειας και δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις νομικές ενέργειες για την υπόθεση.

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Ο Γάλλος ηθοποιός Αρνό Ντενίς, ο οποίος είχε μείνει σοβαρά ανάπηρος έπειτα από επέμβαση για τοποθέτηση πλέγματος για κήλη, υποβλήθηκε σήμερα σε ευθανασία στο Βέλγιο, στα 43 χρόνια του, προκειμένου να βάλει τέλος στους πόνους που υπέμενε, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος του Φιλίπ Κουρτουά.

Ο Ντενίς είχε ιδρύσει μια συλλογικότητα, την «Θύματα των πλεγμάτων κήλης στη Γαλλία», η οποία συνέλεξε από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης εκατοντάδες μαρτυρίες ανθρώπων που υπέφεραν από τις ανεπιθύμητες ενέργειες αυτών των εμφυτευμάτων.

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Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για βουβωνοκήλη στις 17 Ιουλίου 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας του τοποθετήθηκε ένα εμφύτευμα από πολυπροπυλένιο, η αρχή της «καθόδου του στην κόλαση», όπως έλεγε ο ίδιος.

⚫ L’acteur Arnaud Denis, âgé de 43 ans et qui souffrait de nombreuses complications après la pose d’une prothèse de hernie, est mort euthanasié en Belgique ➡️ https://t.co/TFkxXvu5An pic.twitter.com/CeMHORyZFZ September 22, 2026

Σύμφωνα με τον Κουρτουά, ο Αρνό Ντενίς πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του συμβουλευόμενος τρεις γιατρούς στη Ναμούρ του Βελγίου. «Το σώμα του δεν άντεχε άλλο. Είχε χάσει κάθε έλεγχο. Ο θάνατος του Αρνό Ντενίς είναι συνέπεια των βασάνων που υπέφερε επί πολλούς μήνες», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

«Μου ανέθεσε να παρακολουθήσω προσωπικά τη διαδικασία και να στηρίξω την οικογένειά του», συνέχισε, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι ήδη είχε προσφύγει κατά της απόφασης των δικαστικών αρχών να βάλουν στο αρχείο, χωρίς να δώσουν συνέχεια, στη μήνυση που είχε καταθέσει ο πελάτης του. Ο ηθοποιός είχε καταθέσει μήνυση «κατ’ αγνώστων» για πρόκληση τραυματισμού από αμέλεια στις 5 Ιανουαρίου 2026 όμως η υπόθεση μπήκε στο αρχείο τον Αύγουστο επειδή το αδίκημα «δεν στοιχειοθετήθηκε επαρκώς». Ο ίδιος είχε δηλώσει στον δημοσιογραφικό όμιλο Ebra ότι ήταν «αηδιασμένος» από αυτήν την εξέλιξη. «Ποδοπατάνε ό,τι απέμεινε από εμένα», είπε.

Ο δικηγόρος είπε επίσης ότι η οικογένεια του Αρνό Ντενίς δεν επιθυμεί να κάνει κάποια δήλωση σε αυτό το στάδιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ