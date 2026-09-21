Παρίσι, Γαλλία - 18 Σεπτεμβρίου 2026 Ο προπονητής της Γαλλίας Ζινεντίν Ζιντάν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου REUTERS/Benoit Tessier

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Ο Κιλιάν Εμπαπέ χαρακτήρισε «σαν κάτι βγαλμένο από ταινία» το γεγονός ότι θα βρίσκεται υπό τις οδηγίες του Ζινεντίν Ζιντάν στην εθνική Γαλλίας. Οι δύο άνδρες θα συνεργαστούν για πρώτη φορά στη διάρκεια της τρέχουσας διεθνούς περιόδου με την Γαλλία απέναντι στην Τουρκία, με τον Ζιντάν να επιστρέφει στον πάγκο πέντε χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα «AS», ο Γάλλος σούπερ σταρ θυμήθηκε ότι ο Ζιντάν ήταν παρών στην καριέρα του από τα πρώτα του βήματα. «Ήταν ο πρώτος που με πήρε και με πήγε στην Ρεάλ Μαδρίτης, στο προπονητικό κέντρο. Ήμουν 13 ή 14 ετών, έχει περάσει πολύς καιρός», ανέφερε ο Εμπαπέ. «Και τώρα είναι ο προπονητής της εθνικής μου. Είναι σαν σκηνή από ταινία, αλλά είναι ο κορυφαίος», πρόσθεσε.

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Την προηγούμενη εβδομάδα ο αρχηγός της Γαλλίας είχε χαρακτηρίσει τον Ζιντάν «τον παίκτη που ενσαρκώνει περισσότερο από κάθε άλλον την εθνική Γαλλίας», τονίζοντας ότι άφησε ανεξίτηλο στίγμα στο γαλλικό ποδόσφαιρο.

Ο Ζιντάν επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι ο Εμπαπέ θα παραμείνει αρχηγός της ομάδας.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης – Riyadh Air Metropolitano, Μαδρίτη, Ισπανία – 20 Σεπτεμβρίου 2026 Ο Κιλιάν Μπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν τον αγώνα REUTERS/Ana Beltran/Αρχείο φωτογραφιών

Ο Εμπαπέ αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στην σημερινή γενιά των Γάλλων διεθνών, έχοντας πρωταγωνιστήσει στην κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου της Γαλλίας το 2018 και στην επιστροφή της ομάδας στον τελικό το 2022.

Ο Ζιντάν διαδέχθηκε στον πάγκο τον πρώην συμπαίκτη του στην εθνική, Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος είχε αναλάβει την ομάδα για 14 χρόνια. «Είναι μια νέα φάση με έναν νέο προπονητή», δήλωσε ο Εμπαπέ. «Θα είναι μια νέα εμπειρία για όλους, αφού μέχρι τώρα είχαμε μόνο τον Ντεσάν. Θα αποτελέσει αλλαγή για εμάς, αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε πολύ καλά».

Η πρεμιέρα του Ζιντάν στον πάγκο των «τρικολόρ» θα γίνει την Παρασκευή, στο Nations League, απέναντι στην Τουρκία. Ακολουθούν οι αναμετρήσεις με το Βέλγιο και την Ιταλία.

πηγή: Reuters