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Ένα βίντεο από την Καρκασόν της Γαλλίας, στο οποίο αστυνομικός φαίνεται να αρπάζει και να ρίχνει με δύναμη στο έδαφος έναν 29χρονο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και οδήγησε τις Αρχές στην έναρξη νέας δικαστικής έρευνας.

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 21 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της Γιορτής της Μουσικής. Στις εικόνες, ο αστυνομικός πλησιάζει τον νεαρό από πίσω, τον αρπάζει και τον ρίχνει στο οδόστρωμα, με το κεφάλι του να χτυπά στο έδαφος. Ο 29χρονος, που τα γαλλικά μέσα αναφέρουν ως Youssef E., παραμένει για λίγο πεσμένος πριν σηκωθεί.

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Η υπόθεση απέκτησε νέα διάσταση καθώς ο νεαρός πέθανε στις 3 Ιουλίου, δηλαδή 13 ημέρες μετά το περιστατικό. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ότι ο θάνατός του συνδέεται με την επέμβαση του αστυνομικού.

Après les propos racistes, les violences policières. À Carcassonne la police est hors de contrôle ! pic.twitter.com/dT7k4JFhPy September 12, 2026

Η έρευνα της IGPN μετά το βίντεο

Αρχικά, η εισαγγελία της Καρκασόν είχε αναφέρει ότι, με βάση τα μέχρι τότε στοιχεία, δεν υπήρχε αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στη σκηνή που καταγράφηκε και στον θάνατο του 29χρονου.

Η νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου δεν εντόπισε ύποπτες τραυματικές κακώσεις που να παραπέμπουν σε παρέμβαση τρίτου προσώπου, ενώ οι Αρχές είχαν κάνει λόγο για πιθανή τοξική αιτία θανάτου, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό χρήσης πολλαπλών ουσιών που αποδίδεται στον νεαρό.

Μετά όμως τη δημοσιοποίηση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εισαγγελία παρέπεμψε την υπόθεση στην IGPN, τη Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομίας της Γαλλίας, η οποία ανέλαβε την έρευνα για πιθανή εκούσια άσκηση βίας από πρόσωπο που ασκεί δημόσια εξουσία.

Τι υποστηρίζει η οικογένεια

Η οικογένεια του 29χρονου αμφισβητεί ορισμένες από τις πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τη ζωή του.

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Ο αδελφός του, Χαμζά, μιλώντας σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξε ότι ο Γιουσούφ δεν ήταν άστεγος και ότι ζούσε στο σπίτι των γονιών τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο αδελφός του είχε καταναλώσει κάνναβη και αλκοόλ μαζί με φίλους του κατά τη διάρκεια της Γιορτής της Μουσικής, αλλά απέρριψε την εικόνα ενός ανθρώπου που έκανε συστηματική χρήση πολλών ουσιών.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι η οικογένεια πληροφορήθηκε την ύπαρξη του βίντεο μέσα από τα social media και ότι οι εικόνες τούς προκάλεσαν σοκ.

«Το βίντεο μιλάει από μόνο του»

Ο Χαμζά έχει υποστηρίξει ότι ο αδελφός του δεν ήταν επιθετικός και δεν αποτελούσε απειλή τη στιγμή που σημειώθηκε το περιστατικό. Η οικογένεια ζητά να διερευνηθεί η συμπεριφορά του αστυνομικού και να υπάρξουν απαντήσεις για όσα καταγράφονται στο βίντεο.

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Παράλληλα, η οικογένεια δεν αποδίδει στον συγκεκριμένο αστυνομικό τον θάνατο του 29χρονου. Το ζητούμενο, όπως έχει επισημανθεί, είναι να διερευνηθεί η ίδια η συμπεριφορά που καταγράφηκε στις εικόνες.

Η έρευνα της IGPN βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές καλούνται να εξετάσουν το πλήρες υλικό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επέμβαση του αστυνομικού.

Video has emerged of a French police officer violently throwing a 29-year-old homeless man named as Youssef E to the ground during a music festival.



Youssef died 13 days later, and a judicial investigation for "intentional violence" has been opened against the officer. pic.twitter.com/n5VDx43ILy Advertisement September 14, 2026