Σε κανονικό έλεγχο υποστηρίζει ότι προχώρησε ο αστυνομικός στην Ξάνθη, ο οποίος επιτέθηκε σε Ελληνογερμανό με σκλήρυνση κατά πλάκας, του πέρασε χειροπέδες και τον ξυλοφόρτωσε επειδή νόμιζε ότι ήταν λαθρομετανάστης, με αποτέλεσμα το 40χρονο θύμα να του κάνει μήνυση μετά το σκηνικό.

«Έχω πάθει σοκ δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό μου ότι θα μου συνέβαινε αυτό», ανέφερε το 40χρονο θύμα.

Advertisement

Advertisement

Η πλευρά του υπαστυνόμου υποστηρίζει ότι ο ίδιος είχε κανονικά υπηρεσία και προχώρησε σε τυπικό έλεγχο στο συγκεκριμένο άνθρωπο.