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Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στο Μπλουά, στην περιοχή Λουάρ-ε-Σερ, όπου ένα 5χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του πατέρα του. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο το ενδεχόμενο να ευθύνεται για τον θάνατό της ο ίδιος ο πατέρας.

«Ο πατέρας της πιθανότατα τη σκότωσε», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, με την εισαγγελία να επιβεβαιώνει στο AFP πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί στην εφημερίδα La Nouvelle République. Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε επίσης από αστυνομική πηγή στο BFMTV.

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Τις Αρχές ενημέρωσε η μητέρα του παιδιού, όταν διαπίστωσε ότι η κόρη της δεν είχε πάει στο σχολείο.

Ο πατέρας του κοριτσιού, γεννημένος το 1984, βρέθηκε λίγο αργότερα σε «κρίσιμη ιατρική κατάσταση». Όπως δήλωσε ο εισαγγελέας του Μπλουά, Στεφάν Ζαβέ, ο άνδρας «επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του», έχοντας αυτοτραυματιστεί με μαχαίρι. Η ζωή του, πάντως, δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Οι γονείς του παιδιού είχαν χωρίσει το 2024, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες οι σχέσεις μεταξύ τους ήταν κακές.

🔴 ALERTE INFO

Une fillette de cinq ans retrouvée morte à Blois, "vraisemblablement" tuée par son pèrehttps://t.co/OiNFvXLDi5 — BFM (@BFMTV) September 22, 2026

Η μητέρα ειδοποίησε τις Αρχές

Η κινητοποίηση ξεκίνησε όταν το σχολείο ενημέρωσε τη μητέρα ότι η κόρη της δεν είχε παρουσιαστεί στο μάθημα. Εκείνη στη συνέχεια επικοινώνησε με τις Αρχές, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν στο σπίτι του πατέρα αργά το απόγευμα.

Ο άνδρας επρόκειτο να συνοδεύσει το παιδί στο σχολείο, καθώς οι δυο τους είχαν περάσει μαζί το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο AFP ο εισαγγελέας του Μπλουά.

Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού, όμως, καθώς δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση, αποφάσισαν να εισέλθουν από ένα παράθυρο. Μπαίνοντας στο σπίτι, βρέθηκαν μπροστά σε ένα τραγικό θέαμα: το κορίτσι ήταν νεκρό, ενώ ο πατέρας του βρισκόταν σε κρίσιμη ιατρική κατάσταση. Σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε επίσης ένα αιχμηρό αντικείμενο.

Με πληροφορίες από BFM