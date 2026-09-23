Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι γαλλικές αρχές διερευνούν τη δολοφονία μιας 25χρονης Βραζιλιάνας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε από τελωνειακούς υπαλλήλους κρυμμένη σε όχημα στο Μπρινιόλ.

Οι αρχές συνέλαβαν τον 29χρονο οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος ήταν πρώην σύντροφος του θύματος και φέρεται να την παρακολουθούσε μετά τον χωρισμό τους.

Το θύμα είχε ενημερώσει τη μητέρα της για την παρουσία του δράστη στο σπίτι της λίγο πριν από την εξαφάνισή της.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση, ενώ αναμένεται το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια 25χρονη Βραζιλιάνα, που εργαζόταν ως μοντέλο, βρέθηκε νεκρή στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου, κρυμμένη κάτω από πλαστικές σακούλες, με τις γαλλικές αρχές να διερευνούν την υπόθεση ως πιθανή δολοφονία.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) στην πόλη Μπρινιόλ, στη νότια Γαλλία, όταν τελωνειακοί υπάλληλοι σταμάτησαν το όχημα για έναν τυπικό έλεγχο.

Advertisement

Advertisement

Οι ελεγκτές εντόπισαν τυχαία τη σορό της Λαρίσα Μπρίτο στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ενώ σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η νεαρή έφερε σοβαρά τραύματα από μαχαίρι.

« On se souviendra toujours de sa lumière, de sa joie » : qui est Larissa Brito, la jeune Brésilienne tuée à Nice et retrouvée morte dans un coffre de voiture ?

👉https://t.co/QLrXDgxYW0 pic.twitter.com/X0XLBBpqEp September 23, 2026

Ο οδηγός, ένας 29χρονος Γάλλος που αναφέρεται ως Ματιέ, συνελήφθη καθώς δεν μπόρεσε να εξηγήσει στους αστυνομικούς τον λόγο για τον οποίο η σορός της νεαρής κοπέλας βρισκόταν μέσα στο όχημά του.

Σύμφωνα με την οικογένεια της 25χρονης, η νεαρή διατηρούσε σχέση με τον Ματιέ για περίπου πέντε μήνες. Οι δύο τους τελικά χώρισαν, καθώς ο άνδρας φέρεται να είχε σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα, γεγονός που είχε υποπέσει στην αντίληψη του θύματος.

Οι συγγενείς της υποστηρίζουν ακόμη ότι μετά τον χωρισμό, ο 29χρονος άρχισε να την παρακολουθεί. Η Λαρίσα αποφάσισε τότε να εγκατασταθεί στη Νίκαια, στην Κυανή Ακτή, όπου ξεκίνησε νέα σχέση.

Το τελευταίο μήνυμα

Η μητέρα της 25χρονης, Λιλιάν Μπρίτο Νογκέιρα, δήλωσε ότι επικοινωνούσε καθημερινά με την κόρη της κατά το διάστημα πριν από την εξαφάνισή της.

Advertisement

Στο τελευταίο μήνυμα που έστειλε την Κυριακή, η Λαρίσα φέρεται να ενημέρωσε τη μητέρα της ότι ο πρώην σύντροφός της βρισκόταν στο σπίτι της.

Λίγο αργότερα σταμάτησε να απαντά. Οι δικοί της άνθρωποι ανησύχησαν και προχώρησαν σε δήλωση εξαφάνισης.

Η μητέρα της προσπάθησε να επικοινωνήσει και με τον Ματιέ. Εκείνος φέρεται να της είπε ότι η Λαρίσα κοιμόταν, ενώ στη συνέχεια απέκλεισε τον αριθμό της.

Advertisement

Στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο της 25χρονης, οι αρχές φέρεται να έλεγξαν το διαμέρισμά της στη Νίκαια, το οποίο βρήκαν εντελώς καθαρό και άδειο.

«Καθάρισε ολόκληρο το διαμέρισμα για να εξαφανίσει όλα τα δακτυλικά αποτυπώματα που είχε αφήσει πίσω του», δήλωσε η μητέρα της σε βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης. Η συγκεκριμένη καταγγελία, ωστόσο, δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί.

Παράλληλα, υλικό από κάμερες ασφαλείας που δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα φέρεται να δείχνει τον Ματιέ να βγαίνει από την πολυκατοικία όπου έμενε η Λαρίσα, κρατώντας σακούλες.

Advertisement

Η σορός της 25χρονης αναμένεται να υποβληθεί σε νεκροψία-νεκροτομή την ερχόμενη Δευτέρα, σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη πρεσβεία στη Γαλλία.

Η οικογένεια της Λαρίσα έχει ξεκινήσει προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς της σορού της στη Βραζιλία, ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, θέλοντας να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου της νεαρής κοπέλας.

(Με πληροφορίες από thesun.com)

Advertisement

Advertisement