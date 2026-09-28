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Η Εθνική Συσπείρωση εξασφάλισε τον απαραίτητο αριθμό εδρών για τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Παράλληλα, το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας πέτυχε την πρώτη του εκλογή γερουσιαστή στο Παλαί ντε Λουξεμβούργο με τον Γκαμπριέλ Αμάρντ.

Οι δυνάμεις που στηρίζουν τον Εμανουέλ Μακρόν καταγράφουν απώλειες εδρών, ενώ οι νέοι γερουσιαστές αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους την 1η Οκτωβρίου.

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Η εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στη Γαλλία δεν άλλαξε δραστικά τους συσχετισμούς στην άνω Βουλή, έφερε όμως δύο σημαντικές εξελίξεις: η Εθνική Συσπείρωση (RN) και οι σύμμαχοί της εξασφάλισαν τον απαιτούμενο αριθμό εδρών για τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) εξέλεξε για πρώτη φορά γερουσιαστή.

Στις εκλογές της Κυριακής ανανεώθηκαν 178 από τις 348 έδρες της Γερουσίας, σε 63 διαμερίσματα. Η διαδικασία είναι έμμεση, καθώς τους γερουσιαστές εκλέγουν κυρίως αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης.

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Η Εθνική Συσπείρωση αποκτά για πρώτη φορά δική της ομάδα

Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά την Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν. Μαζί με την Ένωση της Δεξιάς για τη Δημοκρατία (UDR), το κόμμα συγκεντρώνει αρκετές έδρες ώστε να δημιουργήσει για πρώτη φορά κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία. Πρόκειται για σημαντική αλλαγή για το RN, το οποίο είχε αποκτήσει τις πρώτες του έδρες στη Γερουσία μόλις το 2014.

Ο πρόεδρος του RN, Ζορντάν Μπαρντελά, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ένα σημαντικό βήμα» για την εδραίωση του κόμματος στη Γαλλία, ενώ η Μαρίν Λεπέν έκανε λόγο για «ιστορική νίκη». Η δημιουργία κοινοβουλευτικής ομάδας δίνει στο RN μεγαλύτερη θεσμική και οικονομική παρουσία στη Γερουσία, καθώς και τη δυνατότητα να ζητά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής κάθε χρόνο.

Την ίδια ώρα, η LFI έκανε την πρώτη της είσοδο στο Παλαί ντε Λουξεμβούργο, με την εκλογή του Γκαμπριέλ Αμάρντ στο Ρον.

DIRECT. Résultats des élections sénatoriales : le RN et son allié de l'UDR revendiquent 15 sièges au Sénat, une "victoire historique", selon Marine Le Pen https://t.co/rahJ1Nnr72 — franceinfo (@franceinfo) September 28, 2026

Η πλειοψηφία της Δεξιάς διατηρείται, ενώ οι σύμμαχοι του Μακρόν χάνουν έδαφος

Οι Ρεπουμπλικάνοι παραμένουν με διαφορά η μεγαλύτερη δύναμη, με 123 γερουσιαστές, μαζί με τους συμμάχους τους στην Ένωση Κεντρώων, οι οποίοι διαθέτουν 71.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα διατηρεί τις δυνάμεις του. Η τελική καταμέτρηση, που αναμένεται τη Δευτέρα, θα δείξει εάν θα διατηρήσει τη θέση του ως η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη στην αίθουσα, μπροστά από τους κεντρώους.

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Η ομάδα που στηρίζει τον Εμανουέλ Μακρόν στη Γερουσία, το RDPI (Συσπείρωση Δημοκρατών, Προοδευτικών και Ανεξάρτητων), αναμένεται να μειωθεί από 19 σε 14 γερουσιαστές. Αυτό θα την έφερνε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη μελλοντική ομάδα RN-UDR και τους Πράσινους.

Η πρώτη έδρα της Ανυπότακτης Γαλλίας στη Γερουσία

Η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) κάνει την είσοδό της στη Γερουσία, με τον Γκαμπριέλ Αμάρ, γαμπρό του Ζαν-Λικ Μελανσόν, να εκλέγεται στον Ροδανό. Πρόκειται για την πρώτη έδρα της LFI στο Παλαί ντε Λουξεμβούρ, ενώ συνολικά δύο γερουσιαστές που εξελέγησαν με ψηφοδέλτια της LFI θα βρεθούν στη νέα σύνθεση της Γερουσίας.

Ο Μελανσόν χαιρέτισε τα αποτελέσματα, υποστηρίζοντας ότι «σε κάθε διαμέρισμα, η LFI καταγράφει ποσοστά πολύ υψηλότερα από τον αριθμό των μεγάλων εκλεκτόρων της». «Καλός οιωνός για το 2027», δήλωσε ο τέσσερις φορές υποψήφιος για την προεδρία.

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Μένει να φανεί σε ποια κοινοβουλευτική ομάδα θα ενταχθεί ο Αμάρ, καθώς οι σχέσεις της LFI με τα άλλα κόμματα της Αριστεράς παραμένουν τεταμένες.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Γερουσίας, Ζεράρ Λαρσέρ, ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει και έκτη θητεία, ενώ κάλεσε το σώμα να παραμείνει χώρος «ήρεμου διαλόγου, λογικής και προβληματισμού».

Οι νέοι γερουσιαστές αναλαμβάνουν καθήκοντα την 1η Οκτωβρίου, όταν εκλέγεται και ο πρόεδρος της Γερουσίας. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα πρέπει να καταθέσουν τις λίστες των μελών τους έως τις 5 Οκτωβρίου.

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(Με πληροφορίες από euronews.com)