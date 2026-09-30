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Οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από το Παρίσι έχουν επεκταθεί σε πολλές πόλεις, προκαλώντας επεισόδια, φθορές σε σχολικά κτίρια και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Πάνω από 400 άτομα, στην πλειονότητά τους ανήλικοι, έχουν συλληφθεί, ενώ έχουν καταγραφεί δεκάδες τραυματισμοί μαθητών και αστυνομικών κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Το υπουργείο Παιδείας ανέφερε προβλήματα σε 400 σχολεία, ενώ η κυβέρνηση προετοιμάζει τον νέο προϋπολογισμό της χώρας εν μέσω έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων για το ζήτημα.

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Σε κοινωνικό αναβρασμό βρίσκεται για ακόμη μία φορά η Γαλλία, η οποία κλονίζεται από κύμα μαθητικών διαδηλώσεων, οι οποίες ξεκίνησαν από το Παρίσι και έχουν εξαπλωθεί σε γνωστές πόλεις, όπως η Λιλ και η Λυών.

Οι μαθητές δηλώνουν ότι διαμαρτύρονται για τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τα εξαντλητικά προγράμματα και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πάνω από 400 άτομα, οι περισσότεροι ανήλικοι.

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Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν παρατεταγμένους αστυνομικούς στη Λυών και μαθητές να στέκονται έξω από τα σχολεία τους στη Λιλ αλλά και στο βόρειο προάστιο του Παρισιού, το Σεν Ντενί.

Lycées bloqués: des professeurs frappés lors des manifestations pic.twitter.com/zPyMAk6cig September 30, 2026

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας και κατέγραψαν την πυρπόληση του λυκείου Léonard de Vinci στην πόλη Ρουμπέ, η οποία βρίσκεται κοντά στη Λιλ. Στο βίντεο οι μαθητές τραβούν σε βίντεο τη στιγμή που η πύλη του ιστορικού σχολείου τυλίγεται στις φλόγες και πανηγυρίζουν.

ALERTE 🚨🏫🔥 | La porte d’entrée ainsi que la façade du lycée Léonard de Vinci à Roubaix (59) ont été incendiées lors d’un blocus. pic.twitter.com/TZhEoK1N3K — L'infoduNord (@INFODUNORD) September 30, 2026

Στη Λιλ και στη Λυών πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, ενώ στη Λιλ κάποιοι εκτόξευσαν αντικείμενα. «Από την έναρξη αυτών των διαδηλώσεων σημειώθηκαν 76 τραυματισμοί, τόσο ανάμεσα στους μαθητές όσο και μεταξύ του προσωπικού» δήλωσε ο Ζεφρέ στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι σημειώθηκαν κινητοποιήσεις ή προβλήματα λειτουργίας σε 400 σχολεία, από τα περίπου 3.700 σε ολόκληρη τη χώρα.

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Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα και έκτοτε κλιμακώθηκαν και επεκτάθηκαν.

Την Τρίτη, μαθητές λυκείου στη Λιλ της βόρειας Γαλλίας, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με χρήση δακρυγόνων, ενώ διαδηλωτές προκάλεσαν ζημιές σε στάσεις λεωφορείων και διαφημιστικές πινακίδες.

Οι διαδηλώσεις και οι απόπειρες αποκλεισμού σχολείων επηρέασαν χθες αρκετά λύκεια μεταξύ άλλων, στη Λυών, τη Βιλερμπάν, την Ντεσίν-Σαρπιέ και την Τιζί-λε-Μπουρ.

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Σύμφωνα με τον Νουνιέζ, στις συγκρούσεις της Τρίτης σημειώθηκαν επτά περιστατικά κατά τα οποία ρίχτηκε υδροχλωρικό οξύ εναντίον αστυνομικών. Συνολικά, 48 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Συγκρούσεις μεταξύ μαθητών και αστυνομικών σημειώθηκαν επίσης στο Μπορντό, τη Ρεν και τη Ναντ στη δυτική Γαλλία, καθώς και στη Μασσαλία στον Νότο.

🇫🇷 Teachers are now stepping BETWEEN students and cops in France.



Extraordinary scenes at a high school in Saint-Denis, where staff linked arms as a student protest confronted police.



The unrest didn’t end there, the school was blocked again this morning, with a fire burning at… Advertisement September 29, 2026

Στο λύκειο Λαμαρτίν, στο βόρειο Παρίσι, μαθητές κρατούσαν πλακάτ διαμαρτυρόμενοι για τα εξαντλητικά ωράρια. Ενα από αυτά έγραφε: «8 π.μ.-6 μ.μ. Περισσότερες ώρες μαθημάτων από ώρες ύπνου».

Στο προάστιο Σεν-Σαιν-Ντενί του Παρισιού, ο δήμαρχος Μπαλί Μπαγιακόκο συμμετείχε σε συγκέντρωση εκατοντάδων μαθητών στο λύκειο Πολ-Ελιάρ.

Χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις «απολύτως δικαιολογημένες» και κατήγγειλε ότι οι περιοχές με χαμηλά εισοδήματα λαμβάνουν λιγότερους πόρους από τις πιο εύπορες. Αστυνομικοί χτύπησαν τους μαθητές με γκλομπ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

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Αύριο Πέμπτη η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό της χώρας για το 2027 που αναμένεται να περιλαμβάνει περικοπή δαπανών και στοχεύει στη μείωση της πίεσης στα δημόσια οικονομικά.

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Πολιτικοί από το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» συμμετέχουν στις διαδηλώσεις και αξιωματούχοι και πολιτικοί προερχόμενοι από άλλο πολιτικό στρατόπεδο έχουν καταγγείλει το κόμμα για τη ρητορική του που, όπως ισχυρίζονται, υποδαυλίζει την οργή των μαθητών.

Ο Μπαλί Μπαγκαγιοκό, ο δήμαρχος του Σεν Ντενί, ο οποίος προέρχεται από την «Ανυπότακτη Γαλλία» και βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης, υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν. Ο υπουργός Εσωτερικών Λορέν Νουνιές δήλωσε στο δίκτυο BFM ότι περίπου 440 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τις χθεσινές διαδηλώσεις, οι περισσότεροι ανήλικοι.

Ο ίδιος είπε ότι σημειώθηκαν επτά περιστατικά κατά τα οποία διαδηλωτές έριξαν υδροχλωρικό οξύ στα μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

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Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στη Γαλλία οι δημόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκονται στη μέση της κατάταξης ανάμεσα στις χώρες μέλη και αυξήθηκαν κατά το διάστημα 2015-2022 αλλά η αναλογία τους στον προϋπολογισμό έχει ελαφρά μειωθεί.

Οι μαθητές που διαδηλώνουν διαμαρτύρονται ότι οι τάξεις είναι υπερπλήρεις και ότι δεν επαρκούν οι καθηγητές. Η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ανεύθυνες τις διαδηλώσεις αλλά λέει ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.