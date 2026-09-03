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Μια χιουμοριστική ταινία μικρού μήκους δημιούργησε η ΟΝΝΕΔ για να σχολιάσει την επιστροφή του Αλέξη τσίπρα στην πολιτική σκηνή την οποία ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ταινία με τίτλο «Τσάμπα το Rebranding: Μια ταινία μικρού μήκους για τον Αλέξη Τσίπρα», αναφέρεται στο νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού λέγοντας:

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«Μόνο που το πολυδιαφημισμένο rebranding φαίνεται να αφορά περισσότερο στην εικόνα παρά την πολιτική ουσία. Κι αυτό γιατί η χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του νέου κόμματος θύμισε το 2015, με τις ίδιες υποσχέσεις που είχαν τότε δοθεί και έμειναν ανεκπλήρωτες».

«Με άλλα λόγια, μπορεί να άλλαξε το περιτύλιγμα, τα βίντεο και η επικοινωνιακή προσέγγιση, όμως, το πολιτικό περιεχόμενο παραμένει γνώριμο. Εξ ου και το μήνυμα της ταινίας: “Τσάμπα το rebranding”», καταλήγει η ΟΝΝΕΔ.