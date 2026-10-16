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Ο Γιάννης Μπέζος, η Φαίη Ξυλά και ο Τάσος Γιαννόπουλος πρωταγωνιστούν στην παράσταση, ενσαρκώνοντας χαρακτήρες που έρχονται αντιμέτωποι με τα όρια και τις επιλογές τους.

Η πλοκή επικεντρώνεται σε ένα ακραίο δάνειο μεταξύ του εμπόρου Αντόνιο και του Σάυλωκ, το οποίο θέτει ηθικά διλήμματα και αναδεικνύει ανθρώπινες αντιφάσεις.

Η παράσταση χρησιμοποιεί τη μετάφραση του Άκη Δήμου και πλαισιώνεται από τη μουσική του Κωστή Μαραβέγια και τους συντελεστές των σκηνικών και κοστουμιών.

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Ο «Έμπορος της Βενετίας» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, ένα από τα σημαντικότερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, από τις 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκυονίς.

Στον «Έμπορο της Βενετίας» δεν διακρίνονται οι καλοί από τους κακούς. Συνυπάρχουν με τις αδυναμίες τους και τα προτερήματα τους. Ο Γιάννης Μπέζος, στον ρόλο του πληγωμένου και αμείλικτου Σάυλωκ, η Φαίη Ξυλά, στον ρόλο της λαμπερής και διορατικής Πόρσια, και ο Τάσος Γιαννόπουλος, στον ρόλο του εύθραυστου Αντόνιο, συναντιούνται επί σκηνής σε ένα έργο όπου κάθε πρόσωπο βρίσκεται αντιμέτωπο με τις επιλογές, τις επιθυμίες, τις προκαταλήψεις και τα όριά του.

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Μαζί τους, στο σύμπαν της σαιξπηρικής Βενετίας, οι Γιάννης Στόλλας, Αλμπέρτο Φάις, Λήδα Καπνά, Σταύρος Μαρκάλας, Ιωάννης Απέργης, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομμύδας, Θράσος Σταθόπουλος και Στελίνα Καρασαββίδου.

Ο Σάυλωκ και η μία λίβρα από τη σάρκα του Αντόνιο

Στη Βενετία των συναλλαγών, των συμφερόντων και των κοινωνικών αντιθέσεων, ο έμπορος Αντόνιο δανείζεται χρήματα από τον Σάυλωκ, προκειμένου να βοηθήσει τον φίλο του Μπασσάνιο να διεκδικήσει την Πόρσια. Ο όρος του δανείου είναι ακραίος και σχεδόν αδιανόητος: αν το χρέος δεν εξοφληθεί εγκαίρως, ο Σάυλωκ θα δικαιούται μια λίβρα από τη σάρκα του Αντόνιο.

Από αυτή τη φαινομενικά απλή συμφωνία, ο Σαίξπηρ χτίζει ένα έργο γεμάτο αντιφάσεις, πάθη, χιούμορ, σκληρότητα και ηθική αμηχανία. Ο «Έμπορος της Βενετίας» δεν προσφέρει εύκολες απαντήσεις. Αντίθετα, φωτίζει τις σκοτεινές περιοχές των ανθρώπων: την ανάγκη για αγάπη, την επιθυμία για εκδίκηση, την κοινωνική υποκρισία, τον αποκλεισμό, την προκατάληψη, αλλά και την ανάγκη να ακουστεί η φωνή εκείνου που έχει πληγωθεί.

Ο Γιάννης Μπέζος αναμετράται σκηνοθετικά με ένα έργο απαιτητικό και πολυεπίπεδο, προσεγγίζοντάς το ως μια ζωντανή θεατρική σύγκρουση ανάμεσα στον νόμο και την ψυχή, στο χρήμα και την αξιοπρέπεια, στην κοινωνική θέση και την ανθρώπινη μοναξιά.

Στη μετάφραση και απόδοση του Άκη Δήμου, το σαιξπηρικό κείμενο συναντά τη σημερινή θεατρική γλώσσα με καθαρότητα, ένταση και ρυθμό. Η μουσική του Κωστή Μαραβέγια αναλαμβάνει ουσιαστικό ρόλο στη σκηνική αφήγηση, ενώ τα σκηνικά του Γιώργου Γαβαλά, τα κοστούμια της Κατερίνας Παπανικολάου, οι φωτισμοί του Νίκου Βλασόπουλου και η κίνηση της Σεσίλ Μικρούτσικου συνθέτουν τον κόσμο μιας Βενετίας λαμπερής αλλά και σκοτεινής μαζί.