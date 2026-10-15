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Ο ηθοποιός αποδίδει την επαγγελματική του εξέλιξη στη συνέπεια και την προσωπική προσπάθεια, υποστηρίζοντας ότι δεν χρειάστηκε να επιδιώξει με αθέμιτα μέσα την επιτυχία.

Κατά τον ίδιο, οι καλλιτέχνες οφείλουν να επιδεικνύουν σοβαρότητα και επαγγελματισμό, ενώ τονίζει πως η δημόσια φύση της δουλειάς τους συνεπάγεται ευθύνη για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Αναφορικά με τη δημόσια κριτική, ο κ.

Μπέζος υποστηρίζει την ελευθερία λόγου και αποδίδει σημασία μόνο στις γνώμες ανθρώπων που εκτιμά και θεωρεί ικανούς να αξιολογήσουν το έργο του.

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Την άποψη ότι η δουλειά και το ταλέντο του αναγνωρίστηκαν από τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής του πορείας εξέφρασε ο Γιάννης Μπέζος, τονίζοντας πως δεν αισθάνθηκε ποτέ ότι αδικήθηκε στον χώρο της υποκριτικής.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός εξήγησε ότι δεν θεωρεί πως έχει δεχτεί άδικη κριτική. Όπως ανέφερε, του δόθηκαν επαγγελματικές ευκαιρίες και δεν χρειάστηκε να περάσει μεγάλες δυσκολίες για να εξασφαλίσει ρόλους ή να επιδιώξει με κάθε τρόπο την επιτυχία.

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«Εγώ δεν έχω αδικηθεί ποτέ. Δεν έχω νιώσει να με έχει αδικήσει κανείς ποτέ. Εκτός αν με αδίκησε και δεν το πήρα χαμπάρι. Αλλά δεν νομίζω ότι έχω αδικηθεί, όχι. Και να έγινε, δεν με ακούμπησε κάτι. Ίσως είχα αλλού το μυαλό μου. Επίσης, εγώ σκέφτομαι με έναν τρόπο την αυτοκριτική και ότι δεν πρέπει να κριτικάρω άλλους ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι κανείς δεν αποδέχτηκε το ταλέντο μου. Το αποδέχτηκαν μια χαρά», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Μπέζος αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στην πορεία του, διευκρινίζοντας ότι η επαγγελματική του εξέλιξη δεν ήταν αποτέλεσμα χαριστικών επιλογών, αλλά της προσπάθειας και της συνέπειάς του.

«Ξεκίνησα πολύ χαμηλά, από το τίποτα, αλλά αυτό δεν με εμπόδισε να μου δώσουν πράγματα, χωρίς να μου τα χαρίσουν φυσικά. Για κάποιο λόγο μου τα έδωσαν, κάτι περίμεναν από εμένα κι εγώ ήμουν εκεί, παρών, και προσπάθησα να το κάνω όσο καλύτερα γίνεται. Δεν είναι ότι δεινοπάθησα για να βρω έναν ρόλο ή ότι κυνήγησα να κάνω την επιτυχία ή ότι ένα περίεργο κύκλωμα είχε συνωμοτήσει να μην ακουστεί η φωνή μου. Τα θεωρώ λίγο αστεία πράγματα αυτά».

Ο ηθοποιός στάθηκε, επίσης, στα χαρακτηριστικά που θεωρεί απαραίτητα για κάποιον που θέλει να διακριθεί στον χώρο του θεάτρου και της υποκριτικής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός πρέπει να συνδυάζονται με αυτοπεποίθηση, τόλμη και διάθεση για δράση.

«Θέλει σοβαρότητα, επαγγελματισμό και θέλει κύρος και θέλει και ένα άλλο. Να μην φοβάσαι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στην σκηνή από τους φοβισμένους ανθρώπους. Να μην φοβάσαι γενικότερα, τη ζωή, να είσαι πιο τολμηρός, να έχεις δράση, να μιλάς αλλά να μεσολαβεί η σκέψη», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Γιάννης Μπέζος εξήγησε ότι δεν αντιμετωπίζει τη δουλειά του ως κάτι που δικαιολογεί την καταγραφή της προσωπικής του διαδρομής σε ένα βιβλίο. Αντίθετα, θεωρεί ότι η ουσία βρίσκεται στην καθημερινή προσπάθεια να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

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«Δεν θα έγραφα ποτέ βιβλίο για τη ζωή μου. Δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι τρομερά σημαντικό. Πιστεύω ότι κάνω τη δουλειά μου, προσπαθώ να την κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Η δουλειά η δική μας είναι να παρηγορούμε τον κόσμο, να τον κάνουμε να ξεχνιέται, αλλά και να θυμάται. Και αν μπορούμε, κάποια στιγμή, να τον συγκινήσουμε. Βέβαια, είναι μεγαλύτερη ευθύνη όταν γίνεται στο θέατρο, είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνεις στην τηλεόραση, ακριβώς γιατί είναι μία συσκευή που βρίσκεται στο σπίτι και δεν μπορείς να κάνεις τη μεγάλη ή τη μικρή τέχνη», είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δημόσια παρουσία των ηθοποιών συνεπάγεται ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζουν, καθώς τα λόγια τους μπορούν να αποκτήσουν ευρύτερη κοινωνική και πολιτική διάσταση.

«Εφόσον η δουλειά η δική μας είναι δημόσια, άρα είναι και πολιτική με έναν τρόπο, έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη τι λέμε», σημείωσε.

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Ο Γιάννης Μπέζος ρωτήθηκε ακόμη αν έχει αισθανθεί ποτέ ότι κινδυνεύει να βρεθεί στο επίκεντρο μιας προσπάθειας ακύρωσης, γνωστής ως «cancel», εξαιτίας των δημόσιων τοποθετήσεών του.

Ο ίδιος απάντησε ότι οι διαφωνίες και οι διαφορετικές απόψεις αποτελούν μέρος της δημόσιας συζήτησης, επισημαίνοντας πως η δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων αγώνων.

«Πολλοί λένε διάφορα κι εγώ έχω πει πράγματα που δεν αρέσουν σε κάποιους. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Εδώ έχει χυθεί αίμα για να μπορούν οι άνθρωποι να μιλάνε ελεύθερα», δήλωσε.

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Κλείνοντας, εξήγησε ότι δίνει ιδιαίτερη σημασία στην κριτική που προέρχεται από ανθρώπους τους οποίους εκτιμά και θεωρεί ικανούς να αξιολογήσουν ουσιαστικά τη δουλειά του. Αντίθετα, δεν αφήνει να τον επηρεάζουν απόψεις που δεν θεωρεί ότι έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

«Σέβομαι τη γνώμη του άλλου, εάν τον εκτιμώ. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι στη δουλειά μας – και υπήρχαν – που δεν μου λένε τίποτα, οπότε δεν μετράει κάτι. Έχει να κάνει με ανθρώπους που εκτιμώ και ξέρω ότι μπορούν να εκτιμήσουν αυτό που κάνω και να υπάρχει αυτό που λένε “μετά από σκέψη”, γιατί πολλές φορές γίνεται επιπόλαια», ανέφερε ο ηθοποιός.

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