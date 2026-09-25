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Ο ίδιος αναζητά καλλιτεχνική δραστηριότητα μέσω της τηλεόρασης, η οποία του προσφέρει τη δυνατότητα να επικοινωνεί άμεσα με ένα ευρύ κοινό.

Στη συνέντευξή του, ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε παλαιότερα επαγγελματικά «όχι» που έχει μετανιώσει, ενώ υπογράμμισε την ύπαρξη ηλικιακού ρατσισμού στον χώρο της υποκριτικής τέχνης.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του για το ταλέντο και τη μόρφωση της νέας γενιάς καλλιτεχνών, συγκρίνοντάς την με τη δική του πορεία.

Τέλος, ο Δημήτρης Πιατάς υπερασπίστηκε το έργο του Μάρκου Σεφερλή, τονίζοντας πως η επιτυχία του είναι αναγνωρίσιμη και δεν θα πρέπει να προκαλεί αρνητική κριτική.

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Ο Δημήτρης Πιατάς έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον δημοσιογράφο Γιώργο Σκρομπόλα και το zappit.gr, με αφορμή τον ρόλο του στην πολλά υποσχόμενη κωμωδία του MEGA, «Νταντά της γειτονιάς». Επιπλέον, αναφέρθηκε στη σχέση του με την τηλεόραση, το πρόβλημα του ηλιακιακού ρατσισμού και τον Μάρκο Σεφερλή, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό που υπηρετεί είναι μοναδικό».

Mιλώντας για τη συμμετοχή του στη σειρά «Νταντά της γειτονιάς», που έρχεται στο MEGA, ανέφερε ότι η πρόταση που δέχθηκε ήταν ιδιαίτερα δελεαστική, ενώ σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε το γεγονός ότι οι άνθρωποι της παραγωγής επιθυμούσαν έντονα τη συμμετοχή του.

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Όπως σημείωσε, το θέατρο αποτελούσε επί χρόνια το βασικό πεδίο της καλλιτεχνικής του παρουσίας και δεν αισθανόταν ότι είχε ανάγκη να αναζητήσει μια τηλεοπτική δουλειά. Είχε, όμως, την ανάγκη να συνεχίσει να είναι καλλιτεχνικά ενεργός και να επικοινωνεί με ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

Για τον ίδιο, άλλωστε, η τηλεόραση διαθέτει μια ξεχωριστή δύναμη, καθώς του επιτρέπει να φτάνει μέσα από τη δουλειά του σε σπίτια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Πιατάς αναφέρθηκε στα «όχι» που έχει πει στην καριέρα και παραδέχτηκε ότι υπήρξαν και κάποια που τα έχει μετανιώσει.

«Δεν σου κρύβω ότι κάποια “όχι” που είπα ήταν και είχαν τίμημα και το μετάνιωσα εκ των υστέρων. Και δεν θέλω να σου πω ποια. Γιατί όταν εγώ κάποια στιγμή ήταν να μου γίνει μια πολύ δελεαστική πρόταση να είμαι σε καθημερινό σίριαλ μακράς διάρκειας με πολύ ισχυρά ονόματα από πίσω και είπα “όχι”. Τη θέση μου την πήρε ο Κώστας Καζάκος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μάλλον το δικό μου “όχι” ήταν λάθος και όχι του Κώστα του Καζάκου», παραδέχτηκε ο Δημήτρης Πιατάς.

Στη συνέντευξη ο ηθοποιός μίλησε και για τον ηλικιακό ρατσισμό στον χώρο της υποκριτικής, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να επηρεάσει τόσο τους μεγαλύτερους όσο και τους νεότερους καλλιτέχνες.

Ο ηλιακιακός ρατσισμός

Ότι υπάρχει ο ρατσισμός υπάρχει και είναι αλήθεια ότι τσούζει και πονάει αυτό γιατί είναι άδικο, είναι άδικο. Ισχύει όμως. Δεν ισχύει όμως μόνο για τους ανθρώπους που αν θέλεις έχουν ολοκληρώσει έναν κύκλο ζωής και διεκδικούν να υπάρχουν γιατί το δικαιούνται να υπάρχουν. Θεωρώ ότι η δόξα της ζωής είναι το να είσαι ζωντανός και να είσαι παρών και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε», ανέφερε στην ίδια συνέντευξη ο γνωστός ηθοποιός.

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«Θεωρώ ότι η νέα γενιά είναι πολύ καλύτερη από τη δικιά μας. Επίσης θεωρώ ότι μου έλαχε να είμαι από τους τυχερούς και η γενιά μου ήταν πολύ τυχερή γιατί βρεθήκαμε στη Μεταπολίτευση και όλος ο κόσμος διεκδικούσε τη διαφορετικότητα και το νέο.

Ο Σταμάτης Φασουλής, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Γιώργος Κιμούλης, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, η Άννα Παναγιωτοπούλου και κάπου μπήκε και ο Πιατάς. Δηλαδή εμείς αντιμετωπίσαμε την αγάπη και την αλλαγή. Ήμασταν χαϊδεμένα παιδιά. Οι σημερινοί νέοι δεν είναι το ίδιο. Έχουν να αντιμετωπίσουν εξαιρετικά δυσκολίες και χαίρομαι πολύ γιατί έχουν και ταλέντο. Και αυτό που αν θέλετε θεωρώ ότι είναι διαφορά από εμάς. Έχουν μόρφωση, έχουν παιδεία, έχουν τελειώσει και κανένα πανεπιστήμιο. Δεν είδαν φώτα και μπήκαν», είπε ακόμα ο Δημήτρης Πιατάς.

Η αναφορά στον Μάρκο Σεφερλή

«Κοιτάξτε, ο Μάρκος είναι ο ίδιος μια ολόκληρη ιστορία στην κωμωδία τώρα. Δηλαδή αυτό που υπηρετεί είναι μοναδικό. Και δεν είναι τυχαία αυτή η φοβερή αποδοχή από το κοινό που υπηρετεί. Κάνει ένα λαϊκό είδος. Φτηνό; Φτηνό.

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Πουλάει; Πουλάει. Άρα το προϊόν για να πουλάει, αξίζει. Έχει σχέση με το μισογεμάτο και το μισοάδειο ποτήρι που λέγαμε πιο πριν. Ξέρεις κάτι; Όταν κάνεις επιτυχία, ενοχλείς. Και πιθανώς ενοχλεί γι’ αυτό. Εμένα με ενοχλεί που ενοχλεί. Όχι ο Σεφερλής, οι άλλοι. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Είμαστε υποκριτές λίγο. Δώστε του τα εύσημα της επιτυχίας και αφήστε τα. Το να κάνει υψηλή αισθητική δεν είναι δουλειά του Σεφερλή, είναι δουλειά άλλων. Ας την κάνουν οι άλλοι καλά και δεν πειράζει. Αυτό που κάνει ο Μάρκος όμως είναι καλό», τόνισε ο Δημήτρης Πιατάς.