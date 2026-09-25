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Με λόγια γεμάτα αγάπη και συγκίνηση ευχήθηκε η Μαίρη Κοτρώτσου στην κόρη της, Μυρτώ, για την ονομαστική της εορτή. Δεκατέσσερα χρόνια μετά τη φρικτή επίθεση που δέχθηκε η νεαρή κοπέλα στην Πάρο, η μητέρα της παραμένει στο πλευρό της, στηρίζοντάς την στη μακρά και δύσκολη πορεία αποκατάστασης που ακολούθησε.

Η ανάρτηση της μητέρας

«Χρόνια σου πολλά Μυρτω μου,ο Θεός να σου χαρίζει υγεία, δύναμη , αισιοδοξία, χαμόγελο αγάπη, ευτυχία! Και μακάρι να έρθει μια μέρα που η ιατρική επιστήμη θα έχει προχωρήσει και μπορεί να σε δω λίγο καλύτερα! Ελπιζω γιατί αυτό μαζί με το χαμόγελο σου και την αγάπη σου μου δίνουν δύναμη. Την δύναμη της ελπίδας που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη όλοι μέσα μας, για να βαδίζουμε σε αυτήν την ζωή που μόνο δυσάρεστα και απογοητευτικά μηνύματα μας δίνει.

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Μέρα γιορτής της Παναγίας της Μυρτιδιωτισσας και δεν χωρούν παράπονα. Ο καθένας έχει την δική του ανηφόρα. Μόνο που η δική σου βγήκε πολύ απότομη και δυσκολεύομαι στο ανήφορο.

Σ αγαπώ πάντα και θα σε αγαπώ μέχρι τον ουρανό όπως μου λες και εσύ, και θέλω να συνεχίσεις να σκορπάς το χαμόγελο σου και τα φιλιά σου σε όποιον σε πλησιάζει και σου μιλάει. Γιατί η ψυχή σου είναι αγγελική και ξέρει να δίνει μόνο αγάπη. Ισως αυτό να είναι το χάρισμα που σου έδωσε η Παναγία για όσα έχασες σε μια στιγμή: την φωνή, την κίνηση, την ζωή….

Θα κάνω πάντα ό,τι περνάει από το χέρι μου για να είναι η κάθε σου μέρα όσο μπορεί καλύτερη.

Είμαι ευγνώμων που σε έχω κοντά μου και νοιωθω καθημερινά την σφιχτή αγκαλιά σου.