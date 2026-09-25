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Μία άγνωστη ιστορία με πρωταγωνιστή τον Λένι Κράβιτζ, αποκάλυψε η Χριστίνα Κολέτσα, η οποία μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day». Η τραγουδίστρια περιέγραψε το περιστατικό και πώς αντέδρασε όταν τελικά έμαθε ποιος βρισκόταν από κάτω.

«Δεν μου πέταξε απλά λουλούδια. Απλά ο κακομοίρης δεν ήξερε πώς πετάνε λουλούδια και μου τα πετούσε με δύναμη στο πρόσωπο. Και είχα τσαντιστεί, είχα πάρει και εγώ στη χούφτα μου λουλούδια και του τα πέταξα κι εγώ με δύναμη στο πρόσωπο, είπα και κάτι γαλλικά.

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Κατέβηκα από την πίστα και μου λένε “τι έκανες; κατάλαβες ότι σου πετούσε λουλούδια ο Λένι Κράβιτζ;», λέω “αυτός ήταν;” και μετά τον κυνηγούσα, αλλά δεν τον πρόλαβα», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια, η Χριστίνα Κολέτσα μίλησε και για το κομμάτι της προσωπικής της ζωής: «Θα ήθελα έναν σύντροφο, αλλά δεν θα είμαι με όποιον να είναι για να έχω έναν σύντροφο» και για το κομμάτι της μητρότητας είπε:

«Η μητρότητα δεν είναι κάτι που έχει κατακλύσει τα θέλω και την ψυχολογία μου. Δεν μπορώ να πω ότι κάποια στιγμή το ένιωσα πολύ έντονα στη ζωή μου. Φυσιολογικά, κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό μου, αλλά δεν καθορίζει αυτό η ζωή μου».

Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι έχει υπάρξει σε κακοποιητική σχέση.

«Έχω υπάρξει σε κακοποιητική σχέση. Το διαχειρίστηκα ανώριμα σαν θύμα και θύτης. Ως που κάποια στιγμή έκανα αρκετή δουλειά με τον εαυτό μου και συνειδητοποίησα ότι είναι κάτι που δεν μου ταιριάζει και δεν το θέλω και κατάφερα να απεγκλωβιστώ από αυτή την κατάσταση. Ήταν σε ψυχολογικό επίπεδο περισσότερο» παραδέχτηκε η Χριστίνα Κολέτσα.