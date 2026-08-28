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Ο κατηγορούμενος προμήθευε ουσίες, όπως κοκαΐνη και κεταμίνη, χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένη ορολογία και μεταφορικές εταιρείες για τις παραδόσεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται το όνομα γνωστής λαϊκής τραγουδίστριας, η οποία φέρεται να προμηθευόταν ναρκωτικά για προσωπική της χρήση μέσω επικοινωνίας με τον 41χρονο.

Κατά τις αστυνομικές έρευνες κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικά ποσά και εξοπλισμός ζύγισης, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

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Στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι αποκαλυπτικοί διάλογοι μεταξύ γνωστής λαϊκής τραγουδίστριας και του 41χρονου ψυχολόγου, φερόμενου ως «εγκεφάλου» του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική. Από τις επισυνδέσεις της ΕΛ.ΑΣ. αποτυπώνεται η οικειότητα αλλά και οι απαιτήσεις της καλλιτέχνιδας, η οποία ζητούσε επιτακτικά «καλό πράγμα», διαπραγματευόμενη μάλιστα «δωράκια» βάσει καλοκαιρινής συμφωνίας.

Η επιχείρηση της 27ης Αυγούστου οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων —ανάμεσά τους ο 41χρονος και ένας ψυχολόγος— ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο αναζητούμενοι και 18 μη ταυτοποιημένα άτομα.

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Ο 41χρονος κατηγορείται ότι από τον Ιούλιο πραγματοποίησε τουλάχιστον 90 αγοραπωλησίες κοκαΐνης, κάνναβης, κεταμίνης και άλλων ουσιών. Στις έρευνες κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, ζυγαριές ακριβείας και 15.565 ευρώ, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Οι διάλογοι:

Τραγουδίστρια: Έλα, ακούς;

Εγκέφαλος σπείρας: Έλα.

Τραγουδίστρια: Φέρε ένα καλό για μας τώρα, ρε. Ένα καλό! Καλό, καλό, όμως! Έλα!

Τραγουδίστρια: Έλα Μ…, συνέταιρε!

Εγκέφαλος σπείρας: Κόψε τις μ@λ@κίες … (σ.σ.: λέει το όνομά της). Πες μου κανένα τραγούδι…

Τραγουδίστρια: Χα, χα… εεε… άκου να σου πω. Επειδή, ας πούμε, η συμφωνία που κάναμε, πρέπει να την τηρήσεις κατά γράμμα…

Τραγουδίστρια: Ωραία. Έλα από δω τώρα. Ξέρεις, τα κλασικά. Ένα πολύ καλό, καλό, καλό, καλό και βάλε κανένα…λίγο δωράκι… έτσι για… για το deal που κάναμε, ξέρεις…

Εγκέφαλος κυκλώματος: Ναι, ναι… Δεν κάναμε κάτι. Μόλις το κάνουμε, θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Έλα. Γεια.

Τραγουδίστρια: Δεν κάναμε μαζί deal για το καλοκαίρι; Εγώ από πού θα παίρνω; Από αλλού;

Εγκέφαλος: Κάτσε καλά τώρα!

Τραγουδίστρια: Δεν κάθομαι, ρε, όχι.

Εγκέφαλος: Έλα.

Τραγουδίστρια: Έλα! Μην αργείς!

​Εγκέφαλος κυκλώματος: Έλα.

Τραγουδίστρια: Έχω ξεκινήσει…

Εγκέφαλος κυκλώματος: Ναι…

Τραγουδίστρια: Εεε… θα έρθω στο φαρμακείο, μου είπες, έτσι;

Εγκέφαλος κυκλώματος: Ναι.

Τραγουδίστρια: Εεε…ντάξει. Φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, ρε φίλε.

Εγκέφαλος κυκλώματος: Τι πικρό;

Τραγουδίστρια: Δεν ξέρω, μου ήταν πολύ πικρό, ρε αδερφέ. Δεν ήταν σαν τα άλλα αυτά που έφερνες, τα προηγούμενα.

Εγκέφαλος κυκλώματος: Το ίδιο είναι, ρε.

Τραγουδίστρια: Φτιάξε ένα καλό τώρα. Έρχομαι, άντε.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε επισήμως τη σύλληψη τριών ατόμων στις 27 Αυγούστου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Κεντρικό πρόσωπο της έρευνας είναι 41χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιούλιο στην προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών κυρίως στη Δυτική Αττική.

Ο ψυχολόγος και ο «Γιατρός»

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει η σύλληψη επαγγελματία ψυχολόγου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 41χρονος είχε πρόσβαση όχι μόνο σε κάνναβη και κοκαΐνη, αλλά και σε MDMA, LSD και ουσίες σε μορφή χαπιών, τις οποίες φέρεται να προμηθευόταν από τον ψυχολόγο. Στις συνομιλίες τον αποκαλούσε «Γιατρό».

Οι αστυνομικοί αποδίδουν στον 41χρονο συνολικά 90 αγοραπωλησίες από τις αρχές Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου, έναντι 3.800 ευρώ. Οι παραδόσεις γίνονταν είτε στο σπίτι του είτε σε προκαθορισμένα σημεία, ενώ χρησιμοποιούνταν ακόμη και μεταφορική εταιρεία για αποστολή συσκευασμένων ποσοτήτων, των λεγόμενων «δεμάτων». Για τις επικοινωνίες του χρησιμοποιούσε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «ghost phone» και κωδικοποιημένη ορολογία. (astynomia.gr)

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Η λαϊκή τραγουδίστρια στη δικογραφία

Συμφωνα με πληροφορίες, από ηχογραφημένες συνομιλίες της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι ο φερόμενος ως βασικός διακινητής προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες και λαϊκή τραγουδίστρια. Για την ίδια και ακόμη ένα πρόσωπο υποβλήθηκε προανακριτικό υλικό από το οποίο, κατά το δημοσίευμα, προκύπτει προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Η τραγουδίστρια, αν και το όνομά της αναφέρεται στη δικογραφία, δεν περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες για διακίνηση, στοιχείο που πρέπει να διαχωρίζεται σαφώς από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι βασικοί εμπλεκόμενοι.

Η μεγάλη «βεντάλια» των κατασχέσεων

Στις έρευνες της Αστυνομίας κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 834,9 γραμμάρια κάνναβης, 131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα», 522,5 γραμμάρια κεταμίνης, 122,7 γραμμάρια κοκαΐνης, 56,2 γραμμάρια MDMA, 39 γραμμάρια Ecstasy, 180 φαρμακευτικά χάπια, 100 καραμέλες κάνναβης και 103 γραμμάρια 3MMC. Βρέθηκαν επίσης περισσότερα από 15.000 ευρώ, έξι ζυγαριές ακριβείας, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα και ιδιόχειρες σημειώσεις.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τα υπόλοιπα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.