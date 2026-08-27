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Οι αρχές εκτιμούν ότι η καταστροφή ενδέχεται να συνδέεται με την αποκόλληση τμήματος παγετώνα ή σεισμική δόνηση που προκάλεσε κατολίσθηση λάσπης.

Στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ καταγράφονται 558 αγνοούμενοι, ενώ στο Νεπάλ οι αρχές έχουν ανασύρει 162 σορούς από διάφορες επαρχίες.

Μεταξύ των αγνοουμένων περιλαμβάνονται εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι, κυρίως τουρίστες που επισκέπτονταν τη συγκεκριμένη ορεινή περιοχή.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται, με τους ειδικούς να εξετάζουν δορυφορικά δεδομένα για την ακριβή αιτία του φαινομένου.

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Η φονική πλημμύρα που έπληξε την περιοχή στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ άφησε πίσω της μια ανείπωτη καταστροφή, με τον αριθμό των νεκρών και των αγνοουμένων να αυξάνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με τις αρχές, η τραγωδία ενδέχεται να συνδέεται με την αποκόλληση μεγάλου τμήματος παγετώνα, το οποίο κατέρρευσε σε κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, δημιουργώντας ένα τεράστιο τείχος λάσπης και φερτών υλικών.

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Στο Θιβέτ, οι αγνοούμενοι στην κομητεία Γκιρόνγκ ανέρχονται σε 558, μεταξύ των οποίων και 260 ξένοι υπήκοοι. Την ίδια ώρα, στο Νεπάλ, οι αρχές έχουν ανασύρει 165 σορούς από οκτώ περιοχές της επαρχίας Ρασούβα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων και αγνοουμένων συνεχίζονται.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Τουρισμού του Νεπάλ δήλωσαν σε μέσα ενημέρωσης ότι περίπου 340 ξένοι ήταν μεταξύ των 400 και πλέον τουριστών που αγνοούνταν μετά την καταστροφή, η οποία έπληξε μια ορεινή περιοχή δημοφιλή στους πεζοπόρους και τους προσκυνητές.

Μεταξύ των αγνοουμένων, οι 47 είναι από τις ΗΠΑ, 34 από την Αυστραλία, 33 από τη Βρετανία και 24 από τον Καναδά, δήλωσε ο Σουνίλ Σάρμα, εκπρόσωπος του τουριστικού συμβουλίου.

Οι περισσότεροι νεκροί αναφέρονται στο Chitwan με 64 σορούς να έχουν ανασυρθεί, 27 στο Dhading, 26 στο Nawalparasi – Bardaghat Susta Purba, 20 στο Gorkha, 12 στο Nuwakot, εννέα στο Tanahun, δύο στο Rasuwa και δύο στο Nawalparasi – Bardaghat Susta Paschim.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Scary visuals of flash floods in Nepal. pic.twitter.com/2wKHrX6tFn Advertisement August 26, 2026

Τεράστια καταστροφή

Σπίτια, δρόμοι και υποδομές ηλεκτροδότησης παρασύρθηκαν από τη φονική πλημμύρα, ενώ οι αρχές στο Θιβέτ εκφράζουν φόβους για «μεγάλες απώλειες» μετά την κατολίσθηση λάσπης που έπληξε συνοριακό πέρασμα στην κομητεία Γκιρόνγκ.

«Ήταν μια τεράστια ριπή λάσπης που ερχόταν κατευθείαν προς το μέρος μας. Καθώς πλησίαζε, ανέβαινε όλο και πιο ψηλά. Όταν την είδα να μπαίνει στο σπίτι μας, προσπάθησα να πιάσω το χέρι της γυναίκας μου και να την πάω στη βεράντα. Αλλά την παρασύρθηκε η λάσπη», είπε ο Κεσάβ Πρασάντ Μπαράλ, 68χρονος επιζών που νοσηλεύεται σε μικρό νοσοκομείο.

«Τέσσερις ή πέντε ώρες αργότερα, ένα ελικόπτερο ήρθε να με σώσει. Η γυναίκα μου είναι ακόμα κάπου κάτω από τη λάσπη. Έχει εξαφανιστεί», πρόσθεσε.

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Πηγή: Reuters

Ένας ακόμη επιζών περιέγραψε πως κατάφερε να σωθεί πιασμένος από ένα δέντρο μάνγκο, βλέποντας το κτίριο όπου εργαζόταν να εξαφανίζεται μέσα στην ορμή των νερών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η καταστροφή να συνδέεται και με σεισμική δόνηση, η οποία შესაძლოა να προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και, στη συνέχεια, τις ξαφνικές πλημμύρες.

«Φαίνεται ότι ένας παγετώνας στην περιοχή ουσιαστικά αποκόπηκε σε ένα καθαρό σπάσιμο, επιτρέποντάς του να πέσει λίγο πάνω από ένα κάθετο χιλιόμετρο στον πυθμένα της κοιλάδας», δήλωσε ο γεωλόγος Ντάνιελ Σούγκαρ, ο οποίος μελέτησε δορυφορικές εικόνες της περιοχής.

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«Ο πυθμένας μοιάζει σαν να εξερράγη βόμβα — είναι απλώς αποθέσεις από τον θρυμματισμένο παγετώνα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο ίδιος υπογράμμισε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν άλλοι παράγοντες που οδήγησαν στην καταστροφή.

Floods in Nepal wreak havoc, sweeping away several villages and leaving over 1,000 people missing. Bridges and power plants destroyed. Army deployed.



horrific helicopter view of the Trishuli River corridor after the flood.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/Gdj3JyAVrX Advertisement August 26, 2026

Floodwaters swallowing an entire village and houses collapsing under the force of the disaster as deadly floods hit Tibet and Nepal pic.twitter.com/UgrryWtZBu Advertisement August 26, 2026

Πλάνα που καταγράφουν τη φονική επέλαση της λάσπης

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας στην κινεζική πλευρά των συνόρων Νεπάλ – Θιβέτ καταγράφουν ανθρώπους να εγκαταλείπουν την περιοχή λίγα λεπτά πριν ένας χείμαρρος από πέτρες, λάσπη και νερό σαρώσει κτίρια και οχήματα.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών, σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου επτά λεπτά πριν από τη στιγμή που καταγράφεται η καταστροφική επέλαση της λάσπης στο βίντεο.

Τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν κατεστραμμένα σπίτια, αυτοκίνητα να παρασύρονται από τα νερά και μια μεταλλική γέφυρα να καταρρέει, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι ορμητικοί χείμαρροι κατέκλυσαν ολόκληρα χωριά.

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La inundacion de nepal se llevó por delante una represa entera ☠️☠️☠️ pic.twitter.com/IhEd5bJpc4 — ElBuni (@therealbuni) August 26, 2026

Ground level footage shows people running for their lives as a sudden flash flood tears through the Nepal–Tibet region pic.twitter.com/kTY1bg2HJJ — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Συγκλονίζει Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ

Μιλώντας στο EΡΤnews, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, Έλληνας που ζει τα τελευταία 15 χρόνια στο Νεπάλ, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή. Ο ίδιος βρίσκεται στην Ποκάρα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Νεπάλ, περίπου 100 χιλιόμετρα από το σημείο της καταστροφής.

«Έχει γίνει τεράστια καταστροφή. Ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι συνεχώς έρχονται στη δημοσιότητα νέες εικόνες από την περιοχή.

Όπως είπε, τεράστιος όγκος νερού κατέκλυσε τη χαράδρα, παρασύροντας στο πέρασμά του χώμα, πέτρες, πάγο και οτιδήποτε βρισκόταν στην πορεία του. Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος εκτίμησε ότι η καταστροφή θα έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες για το Νεπάλ.

«Δεν θα χαθούν μόνο πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερή οικονομική καταστροφή για τον τόπο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία, όπως εκτίμησε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα «20 χρόνια πίσω».

Ο Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ αναφέρθηκε και στην αγωνία για την τύχη Ελλήνων που ενδεχομένως βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως δήλωσε, μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί για Έλληνες τουρίστες που αγνοούνται. Έχει επικοινωνήσει με το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ, μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία, αλλά και την ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχί, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποια σχετική πληροφορία.

Παράλληλα, έχει απευθύνει έκκληση σε όσους έχουν συγγενείς ή γνωστούς στο Νεπάλ να επικοινωνήσουν μαζί του, ώστε οποιαδήποτε πληροφορία να μεταβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές.

Αγωνία για τους αγνοούμενους και φόβοι για νέες πλημμύρες

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ενώ δεκάδες άνθρωποι παραμένουν στα νοσοκομεία. Τουλάχιστον 62 Νεπαλέζοι αγνοούνται στην περιοχή της λίμνης Γκοσαϊκούντα, στη Ρασούβα, όπου εκατοντάδες κάτοικοι είχαν βρεθεί για πεζοπορία με αφορμή το τοπικό φεστιβάλ Τζανάι Πούρνιμα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, 65 άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής και στο Κατμαντού. Την ίδια ώρα, η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι εννέα πολίτες της, εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, αγνοούνται.

Στο Θιβέτ, η κινεζική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και 265 αγνοούμενους στο Γκιρονγκ, με τις αρχές να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

«Μπορεί να υπάρξουν σοβαρές απώλειες ή απώλειες περιουσίας», προειδοποίησε ο διοικητής Ναρέντρα Παριγιάρ, καλώντας τους κατοίκους κοντά στον ποταμό Μπότε Κόσι να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα, υψηλότερα σημεία.

Ο κίνδυνος επεκτάθηκε και στην Ινδία, όπου εκδόθηκαν προειδοποιήσεις εκκένωσης στις πολιτείες Ούταρ Πραντές και Μπιχάρ. Στο Μπιχάρ, περίπου 5.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί, ενώ οι αρχές σχεδιάζουν να μετακινήσουν συνολικά έως και 12.000 κατοίκους.