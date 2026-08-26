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Τεράστια καταστροφή έχουν φέρει οι καταρρακτώδεις πλημμύρες στο Νεπάλ, με εκατοντάδες άτομα να αγνοούνται και πάνω από εκατό να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, Έλληνας κάτοικος της πόλης Ποκάρα, μιλώντας στον ALPHA, ανέφερε πώς στο Νεπάλ κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει Έλληνας στην λίστα αγνοουμένων, όπως ενημερώθηκε από την ελληνική πρεσβεία.

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«Αυτό που έγινε στο Νεπάλ ήταν φοβερό. Το πρωί στις 09:00 έσπασε ένα φράγμα και έφυγαν τόνοι νερού, κατέβηκε ένας χείμαρρος και πήρε παραμάζωμα χωριά, πόλεις γέφυρες. Έγινε τεράστια καταστροφή και μόλις τώρα μόλις έχει ηρεμήσει» περιγράφει ο Δημήτρης Γιαννόπουλος.

«Εδώ μιλούν για χιλιάδες νεκρούς, ωστόσο δεν υπάρχει Έλληνας και Κύπριος στη λίστα των αγνοουμένων. «Είναι η εποχή των Μουσώνων αλλά αυτό ήταν φοβερό. Έφυγε μια τεράστια λίμνη μέσα στο ποτάμι», πρόσθεσε.

Το φαινόμενο προκλήθηκε από κατολίσθηση μετά από σεισμό στα Ιμαλάια. Σπίτια παρασύρθηκαν, χωριά θάφτηκαν στη λάσπη, ενώ εκφράζονται φόβοι για νέο πλημμυρικό κύμα που απειλεί και την Ινδία.