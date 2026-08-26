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Τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν υποδομές και προκάλεσαν κατολίσθηση λάσπης στο συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, διακόπτοντας τις οδικές συνδέσεις και την ηλεκτροδότηση.

Εκατοντάδες άτομα, μεταξύ των οποίων πολλοί ξένοι υπήκοοι, αγνοούνται ενώ αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις συμμετέχουν στις προσπάθειες διάσωσης παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Οι αρχές προειδοποιούν για πιθανότητα νέου κύματος πλημμυρών, επεκτείνοντας την επιφυλακή και σε γειτονικές περιοχές της Ινδίας.

Διεθνείς ομάδες διάσωσης από την Κίνα και τη Νότια Κορέα συνδράμουν στις επιχειρήσεις, ενώ η Ινδία παρέχει στενό συντονισμό και βοήθεια στο Κατμαντού.

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Σοκαριστικά είναι τα βίντεο από τις καταρρακτώδεις πλημμύρες που παρέσυραν δρόμους, γέφυρες, σπίτια και διάφορες ακόμα υποδομές στις συνοριακές περιοχές του Νεπάλ, ενώ προκάλεσαν και κατολίσθηση λάσπης στο λιμάνι Γκιρόνγκ, ένα σημαντικό χερσαίο συνοριακό πέρασμα με το γειτονικό Θιβέτ. Από την κατολίσθηση διακόπηκαν οι οδικές συνδέσεις, οι επικοινωνίες και η ηλεκτροδότηση στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στην περιοχή σημειώθηκε σεισμός, ο οποίος προκάλεσε χιονοστιβάδα πάγου και βράχων στον ποταμό Λχέντε Κόλα του Νεπάλ, με αποτέλεσμα να προκληθούν οι καταστροφικές πλημμύρες.

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@bzi_romania Inundații fulgerătoare din Nepal: Videoclipuri înfiorătoare care arată cum apele țâșnesc din partea Tibetului măturând sate, proiecte hidroenergetice și poduri Valul masiv de valuri a lovit miercuri zonele Timure și Syapru Besi din municipalitatea rurală Gosainkunda, distrugând vehicule, drumuri, poduri și infrastructură și forțând autoritățile să se grăbească să salveze persoanele blocate. Cu toate acestea, nivelurile ridicate ale apei au împiedicat elicopterele să aterizeze în unele dintre zonele cele mai afectate. Administratorul districtului Rasuwa, Narendra Pariyar, a avertizat cu privire la posibilitatea unor noi victime. „Ar putea exista victime numeroase sau pierderi materiale”, a declarat Pariyar pentru Reuters, adăugând că situația este încă neclară. El a îndemnat oamenii care locuiesc de-a lungul râului Bhotekoshi să se mute pe zone mai înalte, după ce au apărut rapoarte conform cărora satele și amplasamentele proiectelor de infrastructură au fost distruse. „Totul s-a întâmplat brusc”, a declarat un martor, citat de portalul Onlinekhabar. „Am auzit un sunet puternic, ca erupția unui vulcan. Oamenii au început să țipe și au fugit.” ♬ original sound – BZI.ro – BZI.ro

Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες, μεταξύ των οποίων 105 Ινδοί, 93 Νεπαλέζοι, τρεις Αμερικανοί και 12 Βρετανοί, έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Παράλληλα, οκτώ Νοτιοκορεάτες, οι οποίοι εργάζονταν σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, αγνοούνται. Στους υπόλοιπους αγνοούμενους περιλαμβάνονται 17 Μαλαισιανοί, τέσσερις Νοτιοαφρικανοί, καθώς και από ένας υπήκοος Αυστραλίας και Ολλανδίας.

Σοκάρουν τα βίντεο από τις πλημμύρες

Αρκετά είναι τα βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα social media τις τελευταίες ώρες, μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στο Νεπάλ και είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους.

GRAPHIC WARNING: This video contains sensitive footage that may disturb some viewers. A massive flash flood in the Himalayan border areas of Nepal and ‌China's Tibet washed away villages while damaging roads, bridges and power projects in a region bordering Tibet, authorities… pic.twitter.com/risp0biV2w — Reuters (@Reuters) August 26, 2026

Στα εν λόγω βίντεο διακρίνονται άνθρωποι που τρέχουν και σώζονται την τελευταία στιγμή, ενώ κτίρια και υποδομές της χώρας εξαφανίζονται μέσα σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα.

People were seen running for their lives as devastating flash floods swept through parts of Nepal



Nature always has the final say pic.twitter.com/mF1aV9GyBu Advertisement August 26, 2026

Οι αρχές προειδοποιούν ότι υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί δεύτερο κύμα πλημμυρών. Παράλληλα, προειδοποιήσεις για πλημμύρες έχουν εκδοθεί στις ινδικές πολιτείες Μπιχάρ και Ούταρ Πραντές, οι οποίες συνορεύουν με το Νεπάλ, καθώς αρκετοί ποταμοί κατεβαίνουν από τα Ιμαλάια προς τις πεδιάδες της Ινδίας.

Σύμφωνα με το Reuters, αστυνομικοί και στρατιωτικό προσωπικό συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Ωστόσο, αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι τα ελικόπτερα διάσωσης δεν θα μπορούν να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές έως ότου υποχωρήσουν τα νερά.

Μέχρι στιγμής, η Κίνα έχει αναπτύξει τουλάχιστον 574 διασώστες στο συνοριακό πέρασμα, ωστόσο τα φερτά υλικά και η λάσπη από την πλημμύρα δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις.

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Η γειτονική Ινδία δήλωσε ότι βρίσκεται σε στενό συντονισμό με το Κατμαντού για τις επιχειρήσεις διάσωσης και την παροχή βοήθειας. Η Νότια Κορέα σχεδιάζει να στείλει ομάδα άμεσης επέμβασης, αποτελούμενη από κυβερνητικούς αξιωματούχους, πυροσβέστες και αστυνομικούς.

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