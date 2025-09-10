Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφονται στο Νεπάλ, όπου πολιτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι απομακρύνονται από τα σπίτια τους με ελικόπτερα.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο που παρουσιάζουν ελικόπτερα του στρατού να προσεγγίζουν τις κατοικίες αξιωματούχων, με τους ίδιους να απομακρύνονται κρεμασμένοι σε σχοινιά. Την ίδια ώρα, εξαγριωμένοι διαδηλωτές συγκεντρώνονται και επιχειρούν να τους λιντσάρουν.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για τρίτη μέρα, με την πρωτεύουσα της ασιατικής χώρας, Κατμαντού, να έχει μετατραπεί σε πεδίο βίαιων συγκρούσεων.

Το υπουργείο Υγείας του Νεπάλ ανακοίνωσε νωρίτερα (10/9) πως ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς που πραγματοποιήθηκαν αυτήν την εβδομάδα, έφθασε τους 25.

Ανέφερε επίσης ότι άλλοι 633 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Εικόνες αγριότητας στο Νεπάλ: Λίντσαραν τον αντιπρόεδρο, τον κυνήγησαν γυμνό σε ποτάμι και τον περιέφεραν στην πρωτεύουσα