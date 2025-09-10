Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφονται στο Νεπάλ, όπου πολιτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι απομακρύνονται από τα σπίτια τους με ελικόπτερα.

Nepal Army rescues the Officials by airlifting with a helicopter. pic.twitter.com/G94CKnmqcS

September 10, 2025

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο που παρουσιάζουν ελικόπτερα του στρατού να προσεγγίζουν τις κατοικίες αξιωματούχων, με τους ίδιους να απομακρύνονται κρεμασμένοι σε σχοινιά. Την ίδια ώρα, εξαγριωμένοι διαδηλωτές συγκεντρώνονται και επιχειρούν να τους λιντσάρουν.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για τρίτη μέρα, με την πρωτεύουσα της ασιατικής χώρας, Κατμαντού, να έχει μετατραπεί σε πεδίο βίαιων συγκρούσεων.

Το υπουργείο Υγείας του Νεπάλ ανακοίνωσε νωρίτερα (10/9) πως ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς που πραγματοποιήθηκαν αυτήν την εβδομάδα, έφθασε τους 25.

Ανέφερε επίσης ότι άλλοι 633 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

As per reports, government officials in Nepal are escaping to safe locations by clinging onto plane ropes, as protesters are catching and beating them one by one. pic.twitter.com/C4BeW53Vvl — Mazhar Khan (@Mazhar4justice) September 10, 2025