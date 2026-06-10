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Σε νέα, επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

To AXIOS μεταδίδει ότι οι Αμερικανοί χτύπησαν τις τελευταίες ώρες αμυντικά συστήματα και ραντάρ των Ιρανών στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

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Η αμερικανική απάντηση ήρθε ως αντίποινα για την κατάρριψη ενός επιθετικού ελικοπτέρου τύπου Apache των ΗΠΑ στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, γεγονός που τορπιλίζει τις ήδη εύθραυστες διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης στην περιοχή.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… June 9, 2026

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης των ΗΠΑ, η επιχείρηση αποτελεί μια «αναλογική απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα». Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, αποκάλυψε ότι το ελικόπτερο Apache επλήγη από ιρανικό drone αυτοκτονίας (one-way attack drone) κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι διασώθηκαν σώοι από θαλάσσιο drone του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ έπειτα από δύο ώρες στο νερό και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε αρχικά να υποβαθμίσει το περιστατικό, δηλώνοντας στη Wall Street Journal ότι «δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό» αφού οι πιλότοι είναι καλά, ωστόσο η στρατιωτική απάντηση δείχνει το αντίθετο. Το Ιράν, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, απέφυγε να αναλάβει απευθείας την ευθύνη, προειδοποιώντας όμως ότι η παραμονή ξένων δυνάμεων στην περιοχή εγκυμονεί κινδύνους «ατυχημάτων». Παράλληλα, στρατιωτικές πηγές της Τεχεράνης απειλούν με «αποφασιστική απάντηση» σε περίπτωση συνέχισης των αμερικανικών επιθέσεων.

Η νέα αυτή ανάφλεξη περιπλέκει δραματικά το σκηνικό, την ώρα που η εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον περασμένο Απρίλιο παραμένει μετέωρη. Η Τεχεράνη συνεχίζει να αποκλείει τη διέλευση πλοίων από το Ορμούζ –από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου–, ενώ η Ουάσιγκτον διατηρεί τον δικό της αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Την ίδια στιγμή, το δεύτερο μέτωπο στο Λίβανο παραμένει ενεργό και αιματηρό. Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα ισοπέδωσαν τμήματα της ιστορικής πόλης της Τύρου στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους στην πιο θανατηφόρα επίθεση στην πόλη από την έναρξη των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ τον περασμένο Μάρτιο.

Η άρνηση του Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις του κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι στα σχέδια του Τραμπ για μια συνολική συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε μάλιστα πως προειδοποίησε αυστηρά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να είναι προσεκτικός, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να στερηθεί το Ισραήλ την αμερικανική στήριξη αν συνεχίσει τον πόλεμο, καθώς η Τεχεράνη θέτει ως απαράβατο όρο για την ειρήνη τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.