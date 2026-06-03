Ένα ελικόπτερο του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας συνετρίβη σε ένα χωράφι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία μέλη του πληρώματος.
«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι τρία μέλη του Βασιλικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια άσκησης εκπαίδευσης ελικοπτέρου. Οι σκέψεις και η συμπαράστασή μας βρίσκονται στις οικογένειες και τους φίλους τους αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε εκπρόσωπος του Βασιλικού Ναυτικού.
Η Αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος στο Σούρτον Ντάουν, κοντά στο Όκεχαμτον του Ντέβον.
https://t.co/3YA2DKpWO6— The Daily Dazzling Dawn (@TheDazzlingDawn) June 3, 2026
A Royal Navy helicopter has crashed into a field in Devon. Emergency services remain at the scene as investigations continue. #BreakingNews #RoyalNavy #HelicopterCrash #Devon #Okehampton #UKNews #EmergencyServices #AviationNews #MilitaryNews pic.twitter.com/kxfx1c4CMy
Στρατιωτικά ελικόπτερα πραγματοποίησαν ασκήσεις στην περιοχή γύρω από το βόρειο Ντάρτμουρ, και το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι το ελικόπτερο ανήκε στο Βασιλικό Ναυτικό.
Οι δρόμοι στην περιοχή έκλεισαν περίπου στις 07:00 ώρα Ελλάδος, ενώ διεξάγεται έρευνα για το συμβάν.
«Το περιστατικό βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και θα κοινοποιήσουμε περισσότερες ενημερώσεις μόλις έχουμε νεότερα στοιχεία. Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ελικόπτερο του Βασιλικού Ναυτικού», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης.