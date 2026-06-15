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Ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα πάνω από το Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία.

Ο 32χρονος καλλιτέχνης είχε γίνει γνωστός μέσα από επιτυχίες όπως τα «Life Goes On» και «Miss You». Συνολικά, από το δυστύχημα σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι: ο Όλιβερ Τρι, τέσσερις ακόμη επιβάτες και οι δύο πιλότοι των ελικοπτέρων.

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US musician Oliver Tree believed to have died in helicopter crash that killed six https://t.co/oGUVLC8to8 — Sky News (@SkyNews) June 14, 2026

Μετά τη σύγκρουση, τα δύο ελικόπτερα κατέπεσαν σε χώρο στάθμευσης αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που κατέστρεψε τουλάχιστον 20 αυτοκίνητα. Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον έξι θάνατοι και ότι όλα τα θύματα βρίσκονταν μέσα στα αεροσκάφη που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, ανέφερε πως σε ένα από τα δύο ελικόπτερα επέβαιναν ξένοι υπήκοοι, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Φάμπιο Κοντρέιρας, δήλωσε στο CNN Brasil ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ένα ελικόπτερο βρέθηκε τυλιγμένο στις φλόγες ανάμεσα στα ηλεκτρικά οχήματα και μέσα σε αυτό εντοπίστηκαν πέντε θύματα. Το δεύτερο ελικόπτερο συνετρίβη περίπου 100 μέτρα μακριά και σε αυτό επέβαινε μόνο ο πιλότος, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του.

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από την αντιπροσωπεία, ενώ αρκετά οχήματα είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.

Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από την πτώση τέθηκε αργότερα υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, με στόχο να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

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BREAKING: Six people were killed after two helicopters collided mid-air over Recreio dos Bandeirantes, southwest of Rio de Janeiro. pic.twitter.com/uFF2HHNHWq — Breaking911 (@Breaking911) June 14, 2026

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε ελέγχους για πιθανές διαρροές καυσίμων, καθώς τα συντρίμμια κατέπεσαν σε κατοικημένη περιοχή. Η Πολεμική Αεροπορία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε το Κέντρο Διερεύνησης και Πρόληψης Αεροπορικών Ατυχημάτων (CENIPA), το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

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Με πληροφορίες από CNN.com