Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα ενώ συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην Ψάθα(ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης δύο ελικοπτέρων τύπου Bell κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης πυρκαγιών στη Δυτική Αττική.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο 46χρονος Δανός πιλότος Ρούνε Κίνταλ και ο Έλληνας σύνδεσμος, ενώ οι άλλοι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να επιζήσουν.

Ο αδελφός του εκλιπόντος πιλότου ανέφερε ότι ο Ρούνε ήταν ένας ιδιαίτερα έμπειρος χειριστής, ο οποίος είχε συμπληρώσει 5.000 ώρες πτήσης χωρίς κανένα ατύχημα.

Η οικογένεια του 46χρονου βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών επαναπατρισμού της σορού του άτυχου πιλότου.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell, τα οποία συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών στη Δυτική Αττική.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο 46χρονος Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου, Ρούνε Κίνταλ, καθώς και ο Έλληνας σύνδεσμος που επέβαινε μαζί του. Αντίθετα, ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του δεύτερου ελικοπτέρου κατάφεραν να επιζήσουν μετά τη σύγκρουση.

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Ο αδελφός του άτυχου Δανού πιλότου, Τούε Κίνταλ, μίλησε στο δανικό μέσο dr.dk, σκιαγραφώντας τη ζωή και την πορεία του 46χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ επιχειρούσε να περιορίσει το πύρινο μέτωπο.

Η αγάπη για την αεροπορία από την παιδική ηλικία

Όπως αφηγήθηκε, η αγάπη των δύο αδελφών για τις πτήσεις γεννήθηκε από πολύ μικρή ηλικία, όταν ο πατέρας τους τούς πήγαινε στην αεροπορική βάση Tirstrup και στο αεροδρόμιο του Brædstrup.

«Αποφάσισε ότι το πιλοτήριο θα ήταν ο χώρος εργασίας του», ανέφερε ο Τούε, ο οποίος είναι επίσης πιλότος. Η οικογένεια Κίνταλ αποτελείται από τρεις αδελφούς, όλοι πιλότοι τρίτης γενιάς, οι οποίοι μεγάλωσαν πετώντας μαζί με τον πατέρα τους.

«Ο αδελφός μου κι εγώ έχουμε πετάξει αμέτρητες ώρες και εγώ προσωπικά πετάω σε όλη μου τη ζωή», είπε χαρακτηριστικά. Παρότι τόσο ο Τούε όσο και ο Ρούνε εισήχθησαν στο πανεπιστήμιο, η επαγγελματική τους πορεία άλλαξε. Ο μεγαλύτερος αδελφός σπούδασε τοπογράφος, ενώ ο Ρούνε είχε αρχικά επιλέξει τη μηχανική. Ο τρίτος αδελφός της οικογένειας, ο Κάαρε, είχε επίσης ως στόχο να γίνει τοπογράφος, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα τους.

Ωστόσο, η επιθυμία του Ρούνε να πετάξει αποδείχθηκε ισχυρότερη. Εγκατέλειψε τις σπουδές του, αποφάσισε να γίνει πιλότος ελικοπτέρου και μετακόμισε στο Βανκούβερ του Καναδά, όπου εργάστηκε σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στους τομείς της ξυλείας και των ορυχείων.

Det er en stor sorg, siger bror til afdød dansk pilot https://t.co/U4FuJCyFSV pic.twitter.com/rW2m6852iU Advertisement August 3, 2026

Τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του εργάστηκε ως επαγγελματίας χειριστής ελικοπτέρων, αναλαμβάνοντας διαφορετικές αποστολές. Ο Ρούνε, που κατοικούσε στην πόλη Τέρας της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά, είχε εργαστεί για αρκετό διάστημα και στον χώρο του heliskiing, μεταφέροντας με ελικόπτερο σκιέρ στις κορυφές των βουνών για καταβάσεις εκτός πίστας σε παρθένο χιόνι.

Ωστόσο, όπως εξήγησε ο αδελφός του, εγκατέλειψε αυτή τη δραστηριότητα επειδή τη θεωρούσε ιδιαίτερα επικίνδυνη. Στη συνέχεια στράφηκε στις αποστολές αεροπυρόσβεσης, όπου μπορούσε να εργάζεται έναν μήνα και να ακολουθεί ένας μήνας άδειας. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Τούε Κίνταλ, ο Ρούνε θεωρούσε ότι οι πτήσεις για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών ήταν ιδιαίτερα ασφαλείς.

Λίγο πριν από το δυστύχημα, τα δύο αδέλφια είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά. Μία ημέρα πριν από τη μοιραία σύγκρουση, ο Ρούνε είχε στείλει στον αδελφό του φωτογραφία από το ελικόπτερο που επρόκειτο να πιλοτάρει. «Ήταν πολύ περήφανος που πετούσε αυτό το λίγο μεγαλύτερο και πιο ισχυρό ελικόπτερο», ανέφερε συγκινημένος ο Τούε.

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Ένας ιδιαίτερα έμπειρος και καταξιωμένος πιλότος

Σύμφωνα με τον αδελφό του, ο Ρούνε ήταν ένας εξαιρετικά ικανός και ιδιαίτερα σεβαστός επαγγελματίας στον χώρο των ελικοπτέρων. Οι γνώσεις που είχε αποκτήσει από τις σπουδές του στη μηχανική τον βοήθησαν να αναπτύξει καινοτόμες τεχνικές και νέες μεθόδους πτήσης με ελικόπτερα.

Όταν συμπλήρωσε 5.000 ώρες πτήσης χωρίς κανένα ατύχημα, τιμήθηκε από την καναδική αεροπορική αρχή με ειδική διάκριση, η οποία απονέμεται σε όσους καταφέρνουν να φτάσουν αυτό το ορόσημο χωρίς περιστατικά.

📍YENİ — Atina’nın batısındaki Psatha’da orman yangınlarına müdahale eden iki helikopter havada çarpıştı; helikopterlerden biri düştü.



▪️Kazada düşen helikopterdeki iki kişi öldü.

▪️Her helikopterde iki kişi bulunuyordu; pilotlar Romanyalı, yanlarındaki koordinatörler ise Yunan.… pic.twitter.com/Ov552c3wEh Advertisement August 2, 2026

Ο ίδιος επέλεξε να χαρίσει το βραβείο στη μητέρα τους. «Το έχει τοποθετημένο στο ράφι πάνω από το τζάκι του σπιτιού μας», είπε ο αδελφός του. Η οικογένεια του Ρούνε Κίνταλ βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές της Δανίας και της Ελλάδας, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό της σορού του.

Ο 46χρονος αφήνει πίσω του μία στενή φίλη, με την οποία ζούσε στην πόλη Τέρας του Καναδά. Η γυναίκα έχει δύο μικρά παιδιά, τα οποία, σύμφωνα με τον αδελφό του, αποτελούσαν αναπόσπαστο και ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της ζωής του Ρούνε.

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