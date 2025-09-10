Η λέξη «χάος» φαίνεται ανεπαρκής για να περιγράψει όσα συμβαίνουν στο Νεπάλ από τη στιγμή που οι νέοι βγήκαν στους δρόμους. Σε μια νέα έκρηξη οργής, διαδηλωτές λίντσαραν τον αντιπρόεδρο, τον οποίο περιέφεραν γυμνό στους δρόμους.

Σύμφωνα με βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και διάφορα ασιατικά δημοσιεύματα, θύμα είναι ο 65χρονος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Bishnu Paudel.

Advertisement

Advertisement

Οι πληροφορίες διαφέρουν ως προς το πώς εντοπίστηκε – κάποιοι αναφέρουν ότι τον βρήκαν στο σπίτι του, ενώ άλλοι ότι τον συνέλαβαν ενώ προσπαθούσε να κρυφτεί – όπως μετέδωσε το NDTV WORLD.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται ένα τεράστιο πλήθος να καταδιώκει τον Paudel σε στενά δρομάκια, προτού τον ρίξει στο έδαφος και τον ξυλοκοπήσει με κλωτσιές και γροθιές.

Ο Paudel επιχειρεί να διαφύγει, ωστόσο ένας άνδρας τον κλωτσά, με αποτέλεσμα να πέσει και να δεχθεί επίθεση από το εξαγριωμένο πλήθος.

Στη συνέχεια, τού φόρεσαν κουκούλα και τον κυνήγησαν γυμνό σε ποτάμι, με τον ίδιο να ουρλιάζει και τον κόσμο να γελάει.

🔥🚨BREAKING NEWS: Nepal’s Finance Minister was just stripped of his clothes and chased into a river by angry protesters after they set the country’s parliament on fire.



pic.twitter.com/dopK1DURg0 — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) September 9, 2025

Έπειτα, τον έπιασαν και περιέφεραν γυμνό στην πρωτεύουσα Κατμαντού, με την τύχη του να αγνοείται έκτοτε.

Advertisement

Big Breaking 🚨

This is the condition of Nepal's Finance Minister Bishnu Paudel.#NepalProtests pic.twitter.com/vHgU4AzGyE — Voice of Hindus (@Warlock_Shubh) September 9, 2025

Το υπουργείο Υγείας του Νεπάλ ανακοίνωσε πριν από λίγο πως ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς που πραγματοποιήθηκαν αυτήν την εβδομάδα έφθασε τους 25.

Ανέφερε επίσης ότι άλλοι 633 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Advertisement

Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Κατμαντού ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία του, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, μία ημέρα μετά το κλείσιμό του λόγω των διαδηλώσεων.