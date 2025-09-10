Η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα που παραμένει εγκλωβισμένη στο Νεπάλ, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε στο ξενοδοχείο της ομάδας, την ώρα που οι διαδηλωτές εισέβαλαν εντός και κατέστρεφαν ότι έβρισκαν στο πέρασμά τους.

Η Ελληνίδα αθλήτρια, με θητεία σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή, υποστήριξε ότι η κατάσταση στην χώρα είναι ανεξέλεγκτη, καθώς οι διαδηλωτές «ξεκίνησαν να καίνε οτιδήποτε ανήκει σε πολιτικούς, όπως αυτοκίνητα και ξενοδοχεία».

Οι διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για το κυβερνητικό μπλόκο στα social media, εισέβαλαν στο ξενοδοχείο της αποστολής, το οποίο ανήκει σε πολιτικό πρόσωπο του Νεπάλ και έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.

Σύμφωνα με την Χαντάβα, ξαφνικά άκουσε τους διαδηλωτές να σπάνε πράγματα. «Φοβόμουν να βγω στο μπαλκόνι, δεν ήξερα αν έχουν όπλα, αν θα πυροβολήσουν. Ξαφνικά βλέπω 15-20 άτομα να σπάνε αμάξια, λεωφορεία, ότι υπήρχε στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Είχαν τόσο θυμό, ό,τι έβρισκαν μπροστά τους το αποτελείωναν».

«Σκεφτόμουν ότι μάλλον θα πεθάνω»

Η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, ανέφερε ότι στο διπλανό δωμάτιο του ξενοδοχείου έμενε ο φυσικοθεραπευτής της ομάδας. «Του είχαν κλείσει την πόρτα και δεν τον άφηναν να φύγει. Φοβόταν μην βάλουν φωτιά και τον κάψουν ζωντανό. Ζήτησε βοήθεια από το ξενοδοχείο για να καταφέρει να βγει».

«Άκουγα να μπαίνουν στο ξενοδοχείο και να τα σπάνε όλα. Το μόνο πράγμα που σκεφτόμουν, ήταν ότι μάλλον εγώ θα πεθάνω σήμερα». περιγράφει συγκλονισμένη. «Φώναζαν όλοι ότι είναι στην ταράτσα. Πήρα το κινητό και πήγα εκεί. Έβαλαν φωτιά γύρω από το ξενοδοχείο. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Δεν ήξερα τι μας γινόταν. Καταφέραμε να διαφύγουμε πίσω από το ξενοδοχείο προς το δάσος»

Σύμφωνα με τις περιγραφές της πρώην παίκτριας του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, στη χώρα έχει πλέον τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας από τον στρατό. Η Ελληνίδα αθλήτρια δηλώνει ασφαλής πλέον, καθώς οι αρχές φρόντισαν να στείλουν λεωφορείο και να τις παραλάβουν, το οποίο τις μετέφερε σε ένα από τα ξενοδοχεία που δεν ανήκουν σε πολιτικό πρόσωπο.

Πλέον, η Χαντάβα περιμένει το άνοιγμα του αεροδρομίου στο Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ, που προς το παρόν παραμένει κλειστό λόγω του πρωτοφανούς κύματος βίας που επικρατεί στη χώρα.