Δραματικές είναι οι εξελίξεις στο Νεπάλ και την πρωτεύουσα Κατμαντού, που βρίσκεται στο επίκεντρο επεισοδίων, με τους διαδηλωτές να βάζουν φωτιά ακόμα και στο Κοινοβούλιο της χώρας και τον πρωθυπουργό να υποβάλει σήμερα (9/9) την παραίτησή του.

Στο Νεπάλ βρίσκεται μεταξύ άλλων και η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα, η οποία πήρε πρόσφατα μεταγραφή στην ομάδα Karnali Yashvis, που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League.

Η κατάσταση στη χώρα παραμένει κρίσιμη, καθώς από χθες (8/9) χιλιάδες διαδηλωτές έχουν βγει στους δρόμους και διαμαρτύρονται για το κυβερνητικό μπλοκάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και για την διαφθορά που επικρατεί. Οι συμπλοκές μέχρι στιγμής αποδεικνύονται «αιματηρές» και τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με όσα δημοσίευσε η Ελληνίδα αθλήτρια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η ίδια δεν αισθάνεται ασφαλής αυτή τη στιγμή στο Νεπάλ, ενώ όπως υποστήριξε, οι διαδηλωτές «καίνε όλο το Νεπάλ, εμείς κρυβόμαστε μέσα στο δάσος, περιμένοντας τον στρατό».

Τόσο η ίδια όσο και οι συμπαίκτριές της στην Karnali Yashvis εγκατέλειψαν το ξενοδοχείο όπου διέμεναν υπό τον φόβο των επεισοδίων. Η Ελληνίδα αθλήτρια έχει φορέσει μεταξύ άλλων τη φανέλα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή.