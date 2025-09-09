Την παραίτηση του ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Κ.Π. Σάρμα Όλι, στον απόηχο των χθεσινών (8/9) διαδηλώσεων κατά του μπλοκαρίσματος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διαφθοράς. Η διαμαρτυρία καταστάλθηκε με βία από την αστυνομία, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θάνατος 19 ανθρώπων στη χώρα.

Διαμαρτυρία για τη δολοφονία 19 ανθρώπων τη Δευτέρα μετά από διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς, στο Κατμαντού

Σε επιστολή που απηύθυνε προς τον πρόεδρο, ο Σάρμα Όλι δήλωσε: «υπέβαλα την παραίτησή μου σήμερα από τα καθήκοντά μου ως πρωθυπουργού (…) προκειμένου να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα για μια πολιτική λύση και επίλυση των προβλημάτων».

Αυτή ήταν η τέταρτη θητεία του 73χρονου, ο οποίος ορκίστηκε τον Ιούλιο του 2024, ως ο 14ος πρωθυπουργός του Νεπάλ.

Διαδηλώσεις και σήμερα

Στους δρόμους βγήκαν και την Τρίτη (9/9) οι πολίτες στο Νεπάλ, αγνοώντας την επ’ αόριστον απαγόρευση κυκλοφορίας. Πραγματοποίησαν πορείες και φώναζαν συνθήματα κατά του Σάρμα Όλι, ενώ άλλοι διαδηλωτές έκαψαν λάστιχα σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Οδού του Κατμαντού.

Τα αίματα άναψαν και σήμερα, με μερίδα διαδηλωτών να βάζει φωτιά στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, ενώ – σύμφωνα με τον Guardian – πολλοί διαδηλωτές εισέβαλαν και στο κοινοβούλιο της χώρας και πυρπόλησαν ένα από τα κτίρια του.

Διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για 2 ακόμα νεκρούς, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από συγκρούσεις με την αστυνομία.

Άρθηκε η απαγόρευση

Το πρωί της Τρίτης (9/9) η κυβέρνηση του Νεπάλ ήρε τον αποκλεισμό των κοινωνικών δικτύων, βλέποντας την έντονη και μαζική αντίδραση των πολιτών.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας (8/9), δύο υπουργοί της κυβέρνησης του Όλι παραιτήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν στις θέσεις τους, για λόγους ηθικής.

Σύμφωνα με το Reuters, όλα τα social media παραμένουν διαθέσιμα για χρήση από τους πολίτες του Νεπάλ και σήμερα.