Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Νεπάλ, με αφορμή το κυβερνητικό «μπλόκο» στα social media, όπου τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν, κατά τη βίαιη καταστολή των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας.

Οι διαμαρτυρίες σημειώθηκαν στο Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν και να διαλύουν το πλήθος των διαδηλωτών που πλησίασε στο κοινοβούλιο. Ορισμένοι εκ των διαδηλωτών επιχείρησαν να σπάσουν τον κλοιό που είχε δημιουργηθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας στην περίμετρο του κτιρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη (4/9) το υπουργείο Επικοινωνιών και Τεχνολογιών Ενημέρωσης του Νεπάλ, 26 κοινωνικά δίκτυα μεταξύ των οποίων το Facebook, το YouTube, το X και το Linkedin αποκλείστηκαν, διότι δεν ολοκλήρωσαν την προβλεπόμενη διαδικασία αδειοδότησης.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου από το 2023, το αρμόδιο υπουργείο μπορεί να απαιτήσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ορίσουν τοπικό εκπρόσωπο και πρόσωπο που θα είναι αρμόδιο για την εποπτεία και τον έλεγχο των περιεχομένων τους.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης έθεσε εκτός λειτουργίας πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα και ώθησε ένα οργισμένο πλήθος στους δρόμους της πρωτεύουσας το πρωί της Δευτέρας (8/9).

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το πρωί στο κέντρο της πόλης, κρατώντας σημαίες, τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο και φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού ΚΠ Σάρμα Όλι, ο οποίος είναι ηγετικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Νεπάλ.

Την ίδια στιγμή, οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι ο αποκλεισμός των social media δεν ήταν ο μοναδικός λόγος για τις δυναμικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. «Καταγγέλλουμε επίσης την θεσμοποιημένη διαφθορά στο Νεπάλ. Η απόφαση απηχεί τις αυταρχικές πρακτικές της κυβέρνησης και αυτό θέλουμε να αλλάξει».

Μετά την εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου, πλατφόρμες όπως το TikTok που εξακολουθούν να λειτουργούν, έχουν γεμίσει με βίντεο διαδηλωτών που καταγγέλουν την πολυτελή ζωή των μελών της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Σύμφωνα με όσα διαρρέει η κυβέρνηση του Νεπάλ, δεν έχει καμία πρόθεση να πλήξει τις ελευθερίες της σκέψης και της έκφρασης, διευκρινίζοντας ότι η λειτουργία των δικτύων θα αποκατασταθεί, όταν συμμορφωθούν με τους όρους που έχουν τεθεί.

Πηγή: ΑΠΕ